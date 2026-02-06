REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Social media

Zawiesili tabliczki z kodem. Powinny wisieć w każdym mieście

Tabliczki z kodem QR mogą uratować mieszkańców i turystów, ale obawiam się, że nie wszędzie się pojawią – po prostu nie mają do czego wskazywać drogi.

Adam Bednarek
toalety
REKLAMA

Można się przyczepić, że jest rok 2026 i dopiero teraz ktoś wpada na taki pomysł, ale wychodzę z założenia, że zawsze lepiej późno niż wcale. W Warszawie zakończono montaż nowych tabliczek wzdłuż warszawskich ulic. Miasto informuje, że to projekt zainicjowany przez stołeczne Centrum Komunikacji Społecznej.

REKLAMA

Tabliczki z kodem QR prowadzą do mapy toalet

Sama mapa istniała wcześniej, ale trzeba było odpalić odpowiedni serwis i zakładkę. Teraz wystarczy skierować aparat w odpowiednią stronę i już wiadomo, gdzie udać się za potrzebą.

Na niebieskich – lub brązowych w strefie staromiejskiej i na Trakcie Królewskim – tabliczkach znajduje się napis "Mapa WC". Pod nim umieszczony został kod QR, za którym kryje się natomiast link do wspomnianej mapy. To znacznie przyspiesza cały proces wyszukiwania toalety - podkreślają w Warszawie.

fot. Zarząd Dróg Miejskich

Tabliczki zawisły w 350 najbardziej uczęszczanych miejscach w całej Warszawie. Wiszą tam, gdzie ruch jest największy, przeważnie na ulicznych latarniach. W stolicy podkreślają, że kody znajdują się na wysokości 2,5 m, więc łatwo je dostrzec, a przy tym nie ma problemu z rozpoznaniem symbolu. Nie ma też ryzyka, że ktoś zamaże znak albo naklei własny, prowadzący w inne miejsce w sieci.

Podoba mi się takie wykorzystanie technologii

Ułatwia się dostęp do naprawdę potrzebnych informacji. Kody nie szpecą, nie wpływają na przestrzeń, za to to mogą pomóc mieszkańcom i turystom. To niby drobiazg, ale pokazujący, że technologia może nam służyć.

Chociaż z drugiej strony to wcale nie jest taka błaha sprawa. Dostęp do publicznych toalet nie jest taką oczywistością.

Dostęp do czystych i bezpłatnych toalet to ważny element infrastruktury miejskiej — potrzebujemy go tak samo jak ławki w parku, czy kosza na śmieci. Mimo to wielu z nas wciąż ma problem ze znalezieniem toalety publicznej w trakcie podróży, czy w miejscowości w której mieszka. Jej brak to nie tylko kwestia komfortu i wygody, ale również wykluczenia społecznego. Dotyczy to w szczególności osób starszych, z niepełnosprawnościami, kobiet w ciąży, dzieci, osób z różnymi chorobami, ale nie tylko. Bardzo często brak możliwości skorzystania z toalety "na mieście" mocno ogranicza mobilność, a nawet prowadzi do rezygnacji z udziału w życiu publicznym – czytamy na stronie Funduszy Europejskich.

Z cytowanego badania wynikało, że 25 proc. społeczeństwa zwraca uwagę na całkowity brak ogólnodostępnych toalet w ich miejscowościach. Z kolei ponad 40 proc. badanych osób, które kiedykolwiek odczuło potrzebę skorzystania z toalety na mieście, zadeklarowało, że było to dla nich bardzo uciążliwe.

Ponadto dla prawie 11 mln Polek i Polaków w wieku 18-65 lat lepsza dostępność toalet oznaczałaby większą aktywność i częstotliwość wychodzenia z domu, a także większe zaangażowanie w życie społeczne. Pokazuje to wyraźnie, że problem dotyczy niemal wszystkich grup społecznych – zaznaczano.

To przerażające – wielu nie wychodzi z domu tylko dlatego, że załatwienie podstawowych ludzkich potrzeb może okazać się niemożliwe

Trzeba kombinować: szukać galerii handlowych, prosić o pomoc w restauracjach czy kawiarniach.

Oczywiście można przyczepiać się, że tabliczki z kodem QR są dla osób, które mają telefon. Warto jednak dostrzec pozytyw – to nie tylko informacja, ale też przy okazji szansa na zwrócenie uwagi na problem. Jako mieszkańcy powinniśmy mieć dostęp do wiedzy i do miejsc. Turysta może się zastanawiać, dlaczego u niego w mieście nie ma podobnych drogowskazów. Czy dlatego, że nie miałyby dokąd prowadzić?

W maju 2025 r. olsztyński oddział TVP 3 zwracał uwagę, że w pobliżu turystycznych atrakcji brakuje toalet. Mieszkańcy mogą skorzystać z punktów w restauracjach, bo miasto ma umowę z lokalami gastronomicznymi na terenie całego Starego Miasta, ale nie wszyscy wiedzą, gdzie się kierować.

Dlaczego zrezygnowano z publicznych toalet? Miasto argumentowało, że toalety były niszczone. Rocznie naprawa kosztowała ok. 60 tys. zł. Poszukano więc alternatywnego sposobu, ale nie dla każdego jest to oczywista i powszechna wiedza.

W Łodzi o publiczne toalety próbowano zawalczyć w budżecie obywatelskim. To kolejny absurd: tak podstawowa rzecz staje się nagrodą, czymś, co trzeba zdobyć, udowadniając, że sprawa jest ważna.

REKLAMA

Mam więc nadzieję, że tabliczki z kodem QR nie tylko ułatwią życie mieszkańcom i turystom, ale też pokażą, że dostępność toalet jest ważna.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
06.02.2026 20:34
Tagi: Architekturakod qrmiastamiasto przyszłości
Najnowsze
19:04
NVIDIA ulepszy ci kartę graficzną. Za darmo
Aktualizacja: 2026-02-06T19:04:24+01:00
18:32
Elon Musk będzie miał własną policję. A to nie koniec tego szaleństwa
Aktualizacja: 2026-02-06T18:32:39+01:00
17:32
Fax to moje ulubione zastosowanie AI. Zgadnij, z jakiego to kraju
Aktualizacja: 2026-02-06T17:32:32+01:00
17:06
Od dziś gorsza jakość Disney+. Gigant zapomniał opłacić patenty
Aktualizacja: 2026-02-06T17:06:05+01:00
16:29
Wielka pomyłka w centrum Drogi Mlecznej. "Tam wcale nie ma czarnej dziury"
Aktualizacja: 2026-02-06T16:29:08+01:00
15:56
Apple wygrał z Unią Europejską. Nie będzie musiał się dostosować
Aktualizacja: 2026-02-06T15:56:35+01:00
14:39
iPhone 18 Pro Max z potężną baterią. I tak powiesz, że Android lepszy
Aktualizacja: 2026-02-06T14:39:30+01:00
14:11
Widziałem w Polsce przyszłość telewizorów. Też możesz
Aktualizacja: 2026-02-06T14:11:30+01:00
13:48
Chrome zaleje cię powiadomieniami. Na telefonie z Androidem
Aktualizacja: 2026-02-06T13:48:40+01:00
13:30
Duży problem z Portalem Pasażera. Wybiera pociągi jak kulki w Lotto
Aktualizacja: 2026-02-06T13:30:46+01:00
13:19
Najlepsza telewizja internetowa za darmo - ranking 2026
Aktualizacja: 2026-02-06T13:19:46+01:00
12:20
PC do gier taniej o 600 zł. Komputery dla początkujących i elity w promocji HIRO Days
Aktualizacja: 2026-02-06T12:20:54+01:00
12:15
mObywatel uratuje cię, gdy zgubisz dowód. Instaluj aktualizację
Aktualizacja: 2026-02-06T12:15:11+01:00
11:31
Lotnisko w Krakowie testuje nowy sprzęt. Przestaniesz się bać
Aktualizacja: 2026-02-06T11:31:51+01:00
11:06
iPhone'y polecą na Księżyc. Wreszcie udało się skruszyć beton
Aktualizacja: 2026-02-06T11:06:44+01:00
10:15
Nvidia nie wyda nowych kart ani dziś, ani za rok. Zabiorą ludziom wszystko
Aktualizacja: 2026-02-06T10:15:41+01:00
9:42
Nowa społecznościówka bez ludzi. Brzmi, jak spełnienie marzeń, ale nie jest
Aktualizacja: 2026-02-06T09:42:48+01:00
9:14
Już oszukują na Poradnik Bezpieczeństwa. Ręce opadają
Aktualizacja: 2026-02-06T09:14:20+01:00
8:35
Wychodzą kolejne brudy z wnętrza Facebooka. Bagno, to jak nic nie powiedzieć
Aktualizacja: 2026-02-06T08:35:51+01:00
8:00
To ostatni moment na zakup PS5. Jeszcze masz szansę
Aktualizacja: 2026-02-06T08:00:04+01:00
7:06
Nowy iPhone już w lutym. Naprawi wielki błąd Apple’a
Aktualizacja: 2026-02-06T07:06:52+01:00
6:51
Apple przycebuli na nowym monitorze. Nieśmieszny żart
Aktualizacja: 2026-02-06T06:51:00+01:00
6:41
Wystarczyło im 48 godzin. Rosyjscy hakerzy uderzyli w Microsoft
Aktualizacja: 2026-02-06T06:41:00+01:00
6:31
Tak Amazon chce zmienić Hollywood. To wszystko jest po prostu smutne
Aktualizacja: 2026-02-06T06:31:00+01:00
6:21
Marzą o megamieście większym od Warszawy. Teraz planują metrokolej
Aktualizacja: 2026-02-06T06:21:00+01:00
6:11
W PKP Intercity konduktor szybciej sprzeda ci bilet. Europa pozazdrości
Aktualizacja: 2026-02-06T06:11:00+01:00
21:22
Blokada IMEI w Plus, Play, T-Mobile i Orange. Jak odblokować telefon?
Aktualizacja: 2026-02-05T21:22:43+01:00
21:05
Windows 11 psuje usuwanie plików. To najgorszy możliwy moment
Aktualizacja: 2026-02-05T21:05:45+01:00
20:18
Samsung lepszy od Snapdragona. Nie sądziłem, że do tego dojdzie
Aktualizacja: 2026-02-05T20:18:36+01:00
19:32
Internet bez limitu na kartę. Dożyliśmy pięknych czasów
Aktualizacja: 2026-02-05T19:32:51+01:00
18:43
Nadlatuje kometa, która może przyćmić wszystko. Przed nami kosmiczna ruletka
Aktualizacja: 2026-02-05T18:43:14+01:00
18:20
Perplexity Pro za darmo na rok wraca. Żałuję, że to zrobiłem
Aktualizacja: 2026-02-05T18:20:34+01:00
17:48
Google dogania ChatGPT. Król zaraz spadnie z rowerka
Aktualizacja: 2026-02-05T17:48:39+01:00
17:14
Latające papierosy przejęły granicę. "To cyfrowa kontrabanda"
Aktualizacja: 2026-02-05T17:14:07+01:00
16:44
Słońce pokazało potęgę. Europa aż zatrzeszczała
Aktualizacja: 2026-02-05T16:44:19+01:00
16:00
Cena Galaxy S26 uderzy w wymagających. Mam tragiczne wieści
Aktualizacja: 2026-02-05T16:00:37+01:00
15:21
Totalny paraliż na polskim lotnisku. Pasażerowie godzinami czekają w samolotach
Aktualizacja: 2026-02-05T15:21:15+01:00
14:53
Wyszłam po smartfona, wróciłam z pełnym bakiem. MediaMarkt ma coś ekstra
Aktualizacja: 2026-02-05T14:53:48+01:00
13:37
Zrobili słuchawki dla olbrzymów. Wyglądają absurdalnie
Aktualizacja: 2026-02-05T13:37:01+01:00
13:00
Przelew na telefon w euro stał się możliwy. BLIK to coś pięknego
Aktualizacja: 2026-02-05T13:00:06+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA