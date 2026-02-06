REKLAMA
Już oszukują na Poradnik Bezpieczeństwa. Ręce opadają

Rządowy poradnik ma nam pomóc, a niektórzy chcą, żebyśmy przez publikację wpadli w kłopoty.

Adam Bednarek
Darmowy poradnik rządu trafił na OLX. Polacy się popisali – pisaliśmy przed kilkoma dniami. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zareagowało na tego typu oferty.

"Niestety dostajemy sygnały, że pojawiają się nowe próby wyłudzania danych lub pieniędzy, powołując się na Poradnik lub informacje w nim zawarte" – zwraca uwagę resort. Przypomniano, że dokument otrzymuje się bezpłatnie. Przynosi go listonosz, ale można również pobrać go bezpłatnie ze strony MSWiA lub otrzymać dodatkowe egzemplarze z urzędu gminy lub urzędu wojewódzkiego.

Poradnik Bezpieczeństwa trafił też do mObywatela

- W ubiegłym roku Polki i Polacy logowali się do aplikacji mObywatel średnio 1,5 miliona razy dziennie, co pokazuje, że stała się ona jednym z kluczowych kanałów komunikacji państwa z obywatelami. Dlatego właśnie w tym miejscu udostępniamy Cyfrowy poradnik bezpieczeństwa – rzetelne, sprawdzone informacje, które są zawsze pod ręką. To nie jest sygnał alarmowy, lecz element nowoczesnej edukacji obywatelskiej. Chcemy, aby każdy wiedział, jak właściwie reagować w sytuacjach niecodziennych - powiedział wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.

Szef MSWiA Marcin Kierwiński dodał, że choć wysłano już 16 mln papierowych egzemplarzy, to dokument powinien być również dostępny w wersji interaktywnej i cyfrowej. "I tu nie ma lepszego narzędzia niż aplikacja mObywatel" – stwierdził szef resortu. Trudno się z nim nie zgodzić. Papierową wersję warto mieć w domu pod ręką, ale może zdarzyć się tak, że informacji potrzebować będziemy poza domem.

Spryciarze nie tylko sprzedają Poradnik Bezpieczeństwa

Mam wrażenie, że próby odsprzedania bezpłatnego dokumentu nie są wcale dość specyficzną formą przedsiębiorczości, żerującą na niewiedzy. Autorzy ogłoszeń nie popisują się żyłką do interesu, a raczej dość lekceważąco podchodzą do tematu bezpieczeństwa i roli państwa w edukacji obywateli.

Tyle że nie są to jedyne incydenty. MSWiA przestrzega również przed ogłoszeniami wywieszanymi na klatkach schodowych. Komunikaty informują o rzekomej kontroli mieszkań w związku z poradnikiem.

Poradnik nie nakłada na Ciebie żadnego obowiązku przygotowania czy kupowania czegokolwiek - służy jedynie edukacji i ma Ci dać możliwości lepszego zadbania o swoje bezpieczeństwo. Żaden urzędnik, ani instytucja nie prowadzi kontroli związanych z Poradnikiem Bezpieczeństwa – podkreśla resort.

MSWiA ostrzega jeszcze przed próbami wyłudzenia numerów PESEL. Oszuści mogą podawać się za urzędników prowadzących kontrole bezpieczeństwa w związku z Poradnikiem. "Zawsze w takiej sytuacji poproś o wylegitymowanie się i bądź czujny" – apeluje resort.

Trudno wymagać od oszustów szlachetnych działań, ale i tak ręce opadają. Poradnik Bezpieczeństwa powstał po to, aby uczulić nas na ewentualne zagrożenia, które wydarzyć mogą się również w czasach pokoju. Im więcej wiemy, tym lepiej – być może dzięki temu ktoś w odpowiednim momencie zachowa zimną krew i nie wpadnie w panikę. Tymczasem niektórzy albo wykorzystują dokument do politycznych szopek, albo chcą wykorzystać łatwowierność innych. Przykre.

Adam Bednarek
06.02.2026 09:14
