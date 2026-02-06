Marzą o megamieście większym od Warszawy. Teraz planują metrokolej

Ładowanie...

"Mieszkańcy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego od dawna mieli poczucie, że funkcjonują w jednym, spójnym organizmie miejskim, a granice pomiędzy miastami mają charakter czysto umowny. Powstanie metropolii w centrum województwa śląskiego od lat było czymś naturalnym" – czytamy na stronie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.

Stąd od lat mówi się o koncepcji stworzenia jednego wielkiego ośrodka, który pod względem liczby mieszkańców zostawiłby w tyle nawet Warszawę. Megamiasto lepiej radziłoby sobie z problemami – np. dziś dla Chorzowa wielki remont to problem, ale z jednym dużym budżetem suma nie byłaby już przeszkodą – i mogłoby przyciągać inwestorów.

Czy rzeczywiście powstanie megamiasto? Zobaczymy, ale nawet jeśli oficjalnie takiej nazwy nie będzie, to mieszkańcy jeszcze bardziej będą czuć się tak, jakby żyli w ogromnej metropolii. To za sprawą transportu.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia oraz Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego chcą pozyskać łącznie 32 nowoczesne pociągi – Elektryczne Zespoły Trakcyjne (EZT). Zamówienie podstawowe obejmuje 32 pojazdy, po 16 dla GZM oraz 16 dla Województwa Śląskiego. Postępowanie przewiduje także prawo opcji na zakup dodatkowych 20 pociągów – po 10 dla każdej ze stron.

Nadchodzi metrokolej

- Budowa Metrokolei to jeden z kluczowych projektów GZM – mówi Kazimierz Karolczak, przewodniczący zarządu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropoli.

Chcemy stworzyć nowoczesny, niezawodny i dostępny system kolei, który stanie się realną alternatywą dla samochodu i spoiwem transportowym całej Metropolii. Nowy tabor to fundament tej zmiany – bez niego nie da się mówić o częstych, komfortowych i punktualnych połączeniach – wyjaśnił.

Pojazdy osiągną prędkość maksymalną 160 km/h i pomieszczą co najmniej 380 pasażerów, w tym minimum 185 na miejscach siedzących, stałych.

Maciej Biskupski, wiceprzewodniczący Metropolii GZM, zauważa, że pociągi mają stać się trzonem Metrokolei – nowego systemu kolejowego dla całej Metropolii. Do tej pory skupiano się na autobusach, trolejbusach, tramwajach i rowerach, a teraz " kolej wchodzi do gry na serio".

- To jeden z tych projektów, które dziś nie robią wielkiego hałasu - ale za kilka lat zmienią codzienność tysięcy ludzi – zapewnia.

Nie trzeba mieć metra, wystarczą pociągi jadące pod ziemią

Kraków szykuje się do zejścia pod ziemię, ale w wielu polskich miastach stawia się na alternatywy. Mini-metro w bólach rodzi się w Łodzi – trasa przechodzić będzie pod miastem, ale mieszkańcy podróżować będą tradycyjnymi pociągami. Śląska metropolia stawia na metrokolej. Gdańsk ma jeszcze inny pomysł.

Jak opisywało projekt miasto, na całym ok. 7 km aglomeracyjnym odcinku PKM Południe z Gdańska Śródmieścia do Kowal linia kolejowa zaledwie na długości kilkuset metrów przebiegać będzie w poziomie terenu. Cała reszta trasy położona będzie na estakadach, w głębokich wykopach lub tunelach. Spośród 6 planowanych na tym odcinku przystanków kolejowych 2 zlokalizowane będą na estakadach, 2 w wykopach, a 2 pod ziemią. Czyli trochę jak metro, ale nie do końca. Tak czy siak będzie to transportowa rewolucja.

- Mamy absolutne przekonanie, że projekt ten, ze względu na przewidywane natężenie ruchu i potoki podróżnych, nie tylko znacząco wpłynie na funkcjonowanie Gdańska, ale będzie także służył interesom całego regionu Pomorza. Jako inwestorzy zdajemy sobie sprawę, że realizacja tego przedsięwzięcia, nawet na etapie przygotowania dokumentacji projektowej, stanowi nie lada wyzwanie, szczególnie w tak intensywnie zabudowanej i zurbanizowanej części miasta – mówił Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

