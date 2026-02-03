Pokazali system kaucyjny, jakiego potrzebujemy. Kasa od razu na koncie

Ładowanie...

System kaucyjny się rozkręca i choć coraz więcej osób korzysta, to nie brakuje osób punktujących wady i niedoskonałości. Mam akurat to szczęście, że u mnie wszystko działa. Podobnie jak u osób przynoszących puszki i butelki do sklepu, w którym najczęściej robię zakupy. Ruch przy butelkomacie jest spory.

Najwygodniejszy sposób odbioru kaucji to po prostu zeskanowanie kodu – dzięki temu zakupy są tańsze. Oczywiście to tylko efekt psychologiczny, bo wcześniej dopłaciliśmy za opakowanie, ale i tak każdy rabat wygląda miło, nawet jeśli jest pozorny i udawany.

Niektórzy mogą też odbierać gotówkę. A czy da się inaczej? Czysta Polska Recyklomaty przekonuje, że tak. Firma rozwija sieć urządzeń zintegrowanych z terminalem płatniczym od Fiserv Polska, umożliwiającym zwrot kaucji na kartę płatniczą.

W tym roku w całej Polsce stanie 400 takich maszyn, "zlokalizowanych w placówkach pozahandlowych oraz przestrzeniach publicznych". Docelowo do końca 2028 r. w kraju znaleźć ma się 1200 urządzeń.

Jak wyjaśnia Czysta Polska Recyklomaty, jedna maszyna w zależności od konfiguracji może pomieścić od kilkuset do nawet kilku tysięcy opakowań po napojach.

Jak będzie wyglądać taki odbiór kaucji?

Wystarczy przyłożyć do terminala kartę, telefon czy zegarek, by kwota kaucji wylądowała bezpośrednio na koncie.

- Od początku zakładaliśmy, że system kaucyjny musi być dla użytkownika tak samo prosty jak codzienne płatności bezgotówkowe. Jeśli chcemy zbudować zaufanie do całego systemu, bezpieczeństwo i niezawodność transakcji związanych ze zwrotem kaucji są absolutnie kluczowe. Współpraca z Fiserv pozwala nam wdrażać rozwiązania, które odpowiadają na te potrzeby i spełniają najwyższe standardy rynku płatniczego – przekonuje Sławomir Gnalicki, prezes Zarządu Czysta Polska Recyklomaty.

Tego właśnie chcemy – mówiły badania

Z badania Minds & Roses przeprowadzonego dla Mastercard w czerwcu 2025 r. wynikało, że aż 73 proc. ankietowanych wskazywało zwrot na kartę jako preferowaną formę odzyskiwania pieniędzy z kaucji w butelkomacie.

Kupon jest wygodny, jeśli korzystamy z maszyny znajdującej się przed lub w samym sklepie. Przed zakupami oddajemy opakowania, a potem od razu możemy obniżyć rachunek zwróconymi środkami. Z drugiej strony chodzi też o to, aby miejsc do oddawania butelek i puszek było jak najwięcej. Nie zawsze pozbycie się odpadów musi być powiązane z zakupami. Dostajemy alternatywę, bo takie automaty od razu zwrócą pieniądze na konto i rzeczywiście może to być wygodniejsza forma.

Najważniejsze, że będziemy mieć wybór

Wprawdzie 400 czy nawet 1200 maszyn w skali kraju to nie tak dużo, szczególnie w porównaniu z automatami z Lidla czy Biedronki, których jest znacznie więcej. Za to pojawi się szansa, że w okolicy butelkomat zwracający kaucję na konto stanie. A może rozwiązanie wdrożone zostanie też do innych urządzeń?

Wybór już mamy - pojawiają się usługi, w ramach których butelki i puszki odbiera kurier przynoszący zakupy. Opcja wprawdzie ograniczona jest do wybranych miast, ale to pokazuje, że firmy uczą się systemu kaucyjnego i szukają sposobu na to, jak jeszcze bardziej ułatwić proces. Można się spodziewać, że metod będzie tylko przybywać.

Adam Bednarek 03.02.2026 06:35

