REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Pokazali system kaucyjny, jakiego potrzebujemy. Kasa od razu na koncie

Zwracając opakowania możemy dostać kupon, który obniża cenę następnych zakupów albo daje się wymienić na gotówkę – a gdyby tak dało się inaczej, dużo prościej? Da się.

Adam Bednarek
system kaucyjny
REKLAMA

System kaucyjny się rozkręca i choć coraz więcej osób korzysta, to nie brakuje osób punktujących wady i niedoskonałości. Mam akurat to szczęście, że u mnie wszystko działa. Podobnie jak u osób przynoszących puszki i butelki do sklepu, w którym najczęściej robię zakupy. Ruch przy butelkomacie jest spory.

Najwygodniejszy sposób odbioru kaucji to po prostu zeskanowanie kodu – dzięki temu zakupy są tańsze. Oczywiście to tylko efekt psychologiczny, bo wcześniej dopłaciliśmy za opakowanie, ale i tak każdy rabat wygląda miło, nawet jeśli jest pozorny i udawany.

REKLAMA

Niektórzy mogą też odbierać gotówkę. A czy da się inaczej? Czysta Polska Recyklomaty przekonuje, że tak. Firma rozwija sieć urządzeń zintegrowanych z terminalem płatniczym od Fiserv Polska, umożliwiającym zwrot kaucji na kartę płatniczą.

W tym roku w całej Polsce stanie 400 takich maszyn, "zlokalizowanych w placówkach pozahandlowych oraz przestrzeniach publicznych". Docelowo do końca 2028 r. w kraju znaleźć ma się 1200 urządzeń.

Jak wyjaśnia Czysta Polska Recyklomaty, jedna maszyna w zależności od konfiguracji może pomieścić od kilkuset do nawet kilku tysięcy opakowań po napojach.

Jak będzie wyglądać taki odbiór kaucji?

Wystarczy przyłożyć do terminala kartę, telefon czy zegarek, by kwota kaucji wylądowała bezpośrednio na koncie.

- Od początku zakładaliśmy, że system kaucyjny musi być dla użytkownika tak samo prosty jak codzienne płatności bezgotówkowe. Jeśli chcemy zbudować zaufanie do całego systemu, bezpieczeństwo i niezawodność transakcji związanych ze zwrotem kaucji są absolutnie kluczowe. Współpraca z Fiserv pozwala nam wdrażać rozwiązania, które odpowiadają na te potrzeby i spełniają najwyższe standardy rynku płatniczego – przekonuje Sławomir Gnalicki, prezes Zarządu Czysta Polska Recyklomaty.

Tego właśnie chcemy – mówiły badania

Z badania Minds & Roses przeprowadzonego dla Mastercard w czerwcu 2025 r. wynikało, że aż 73 proc. ankietowanych wskazywało zwrot na kartę jako preferowaną formę odzyskiwania pieniędzy z kaucji w butelkomacie.

Kupon jest wygodny, jeśli korzystamy z maszyny znajdującej się przed lub w samym sklepie. Przed zakupami oddajemy opakowania, a potem od razu możemy obniżyć rachunek zwróconymi środkami. Z drugiej strony chodzi też o to, aby miejsc do oddawania butelek i puszek było jak najwięcej. Nie zawsze pozbycie się odpadów musi być powiązane z zakupami. Dostajemy alternatywę, bo takie automaty od razu zwrócą pieniądze na konto i rzeczywiście może to być wygodniejsza forma.

Najważniejsze, że będziemy mieć wybór

Wprawdzie 400 czy nawet 1200 maszyn w skali kraju to nie tak dużo, szczególnie w porównaniu z automatami z Lidla czy Biedronki, których jest znacznie więcej. Za to pojawi się szansa, że w okolicy butelkomat zwracający kaucję na konto stanie. A może rozwiązanie wdrożone zostanie też do innych urządzeń?

REKLAMA

Wybór już mamy - pojawiają się usługi, w ramach których butelki i puszki odbiera kurier przynoszący zakupy. Opcja wprawdzie ograniczona jest do wybranych miast, ale to pokazuje, że firmy uczą się systemu kaucyjnego i szukają sposobu na to, jak jeszcze bardziej ułatwić proces. Można się spodziewać, że metod będzie tylko przybywać.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
03.02.2026 06:35
Tagi: automatyzacjakaucja za butelkiSystem kaucyjnyzakupy
Najnowsze
6:23
Apple bezwstydnie zżyna Samsunga. I dobrze, to spełnienie moich marzeń
Aktualizacja: 2026-02-03T06:23:00+01:00
6:11
Wikipedia wygląda jak Instagram. Kapitalny pomysł, ale to wykonanie
Aktualizacja: 2026-02-03T06:11:00+01:00
6:01
Operator światłowodów upada przez szczury. Tak się kończy eko-zabawa
Aktualizacja: 2026-02-03T06:01:00+01:00
20:45
PKP usuwa największą wadę szybkich pociągów. W końcu cena = jakość
Aktualizacja: 2026-02-02T20:45:33+01:00
19:13
Polskie mrozy kontra smartfon. Co dzieje się z telefonem, gdy jest -10 C
Aktualizacja: 2026-02-02T19:13:21+01:00
17:41
Tak ma wyglądać składany iPhone. Potężny wyciek
Aktualizacja: 2026-02-02T17:41:31+01:00
16:56
Bilety do kina za 10 zł. Wraca promocja operatora, na którą czekają tłumy
Aktualizacja: 2026-02-02T16:56:06+01:00
16:44
Hit promocji w Polsce to dysk HDD. Takie mamy czasy, a promka niezła
Aktualizacja: 2026-02-02T16:44:54+01:00
16:36
Wybuchy na słońcu tylko rosną. Strefa eksplozji obraca się ku Ziemi
Aktualizacja: 2026-02-02T16:36:49+01:00
16:23
iPhone Fold z baterią-potworem. W końcu bez wstydu przed Androidem
Aktualizacja: 2026-02-02T16:23:24+01:00
16:13
Jeden filmik sprawił, że polski internet aż kipi. Kierowca kontra aktywista
Aktualizacja: 2026-02-02T16:13:57+01:00
13:48
Elon Musk wyśle żarłoka na orbitę. "Konstelacja miliona satelitów"
Aktualizacja: 2026-02-02T13:48:33+01:00
13:12
Samsung Galaxy S26 Ultra uśmiecha się do zdjęć. Wygląda pięknie
Aktualizacja: 2026-02-02T13:12:46+01:00
12:54
Telewizory OLED 2026 to jasny sygnał dla graczy. Zmieniają sposób grania
Aktualizacja: 2026-02-02T12:54:03+01:00
12:18
Profil Zaufany nie działa. Polacy odcięci od logowania
Aktualizacja: 2026-02-02T12:18:35+01:00
12:17
Kometa 3I/Atlas jest ogromna. Wreszcie znamy jej rozmiar
Aktualizacja: 2026-02-02T12:17:16+01:00
11:19
Polacy piracą na potęgę. "Mają dość platform VOD"
Aktualizacja: 2026-02-02T11:19:58+01:00
11:12
Dzięki AI, tak będą sprzedawać w internecie od 2026 roku
Aktualizacja: 2026-02-02T11:12:20+01:00
10:34
Ojcostwo obudziło sumienie twórcy iPoda. Wcześniej miał gdzieś prywatność
Aktualizacja: 2026-02-02T10:34:18+01:00
10:12
Apple przegrywa walkę o pamięć. Zjedzą to, co miało być dla twojego iPhone'a
Aktualizacja: 2026-02-02T10:12:34+01:00
9:21
Zima zaskoczyła Biedronkę. Uderzenie prosto w system kaucyjny
Aktualizacja: 2026-02-02T09:21:15+01:00
8:15
Trwa Messendżeryzacja Spotify. Co dalej, wideorozmowy?
Aktualizacja: 2026-02-02T08:15:08+01:00
8:13
Naciskają na Google, żeby wyłączyć podsumowania AI. To się nie uda
Aktualizacja: 2026-02-02T08:13:45+01:00
7:42
Nie tylko Xbox dostaje po głowie, PlayStation też. Twórcy gier odwracają się od konsol
Aktualizacja: 2026-02-02T07:42:42+01:00
7:32
Odkryli, że boty mruczą coś pod nosem. Gadanie ze sobą pomaga im jak ludziom
Aktualizacja: 2026-02-02T07:32:13+01:00
7:17
Narzędzie do niszczenia marzeń deweloperów. Zobaczysz prawdziwie paskudną Polskę
Aktualizacja: 2026-02-02T07:17:09+01:00
6:30
Na lotnisku powiesili kod. Takie symbole powinny być w każdym polskim mieście
Aktualizacja: 2026-02-02T06:30:00+01:00
6:15
Agenci AI stworzyli swój portal społecznościowy. A tam masa niepokojących dyskusji
Aktualizacja: 2026-02-02T06:15:00+01:00
6:00
Teoria spiskowa, w którą mogę uwierzyć. Styczeń był rekordowo długi
Aktualizacja: 2026-02-02T06:00:00+01:00
16:20
Coś znów naruszyło naszą przestrzeń powietrzną. „To nie są żarty, dzwoń na 112”
Aktualizacja: 2026-02-01T16:20:00+01:00
16:10
Rakieta mogła spaść na Polskę. Finał historii zaskakuje
Aktualizacja: 2026-02-01T16:10:00+01:00
16:00
Spotify z nowymi cenami. Po podwyżce rodziny zapłacą najwięcej
Aktualizacja: 2026-02-01T16:00:00+01:00
9:30
Studenci zbudowali pływającego drona. "Ma poważne zadanie"
Aktualizacja: 2026-02-01T09:30:00+01:00
9:00
Klasyczna telewizja umiera? Patrz na to
Aktualizacja: 2026-02-01T09:00:00+01:00
8:30
Czyste powietrze zabija rafę. Badacze łapią się za głowę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:30:00+01:00
8:15
Mam dosyć systemu kaucyjnego. Znalazłem alternatywę
Aktualizacja: 2026-02-01T08:15:00+01:00
8:00
Oto rakieta do lotu na Księżyc. Włożyli w nią przestarzałą technologię
Aktualizacja: 2026-02-01T08:00:00+01:00
7:30
Tornada da się przewidzieć. "Uratują mnóstwo ludzi"
Aktualizacja: 2026-02-01T07:30:00+01:00
7:15
WOT szkoli się na dronach FPV. Skala robi wrażenie
Aktualizacja: 2026-02-01T07:15:00+01:00
7:00
realme P4 Power wbija w fotel. Ma 10 000 mAh i nie jest cegłą
Aktualizacja: 2026-02-01T07:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA