Google usunie twój dowód i zdjęcia z sieci. Przełom spóźniony o wiele tragedii
Google ulepszył narzędzie do usuwania wyników wyszukiwania w internecie. Teraz łatwo pozbędziesz się swoich prywatnych danych oraz dowodów wstydliwej przeszłości.
Aby uczcić Dzień Bezpiecznego Internetu, który wypada na 10 lutego gigant odpowiedzialny za najpopularniejszą wyszukiwarkę dodał dwie nowe funkcje do narzędzia Wyniki wyszukiwania informacji o Tobie. Dotychczas opcja pozwalała pozbyć się podsawowych danych. Od teraz ma umożliwiać też usunięcie dokumentów i nie tylko.
Google usunie informacje o twoich dokumentach z internetu
Wyniki wyszukiwania informacji o Tobie to narzędzie, które pomaga pozbyć się prywatnych informacji użytkownika z wyszukiwarki Google. Jest dostępne w ramach dedykowanej strony internetowej i do obsługi rozwiązania potrzebujemy konta Google. Należy też przejść przez proces konfiguracji, zawierając informacje takie jak:
- imię i nazwisko,
- adres domowy,
- numer telefonu,
- adres e-mail.
Oprogramowanie działa w taki sposób, że monitoruje konkretne dane w wyszukiwarce internetowej. Pozwala też uzyskiwać powiadomienia w razie pojawienia się wyników wyszukiwania w Google’u. Najważniejszą częścią jest możliwość zażądania usunięcia prywatnych danych z wyszukiwarki.
Aby ulepszyć narzędzie, Google dodał też możliwość śledzenia i usuwania danych z dowodów osobistych, prawa jazdy, paszportów i innych dokumentów rządowych. Rozwiązanie początkowo jest udostępniane w USA, ale w przyszłości ma zostać rozszerzone na kolejne regiony. Do obsługi rozwiązania potrzebne będzie też skonfigurowanie narzędzia. W tym celu będziemy musieli podać Google’owi informacje z dokumentów, które ma monitorować.
Pozbędziesz się wstydliwej przeszłości z Google’a
Drugim narzędziem dodanym z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu jest możliwość usuwania niechcianych nagich zdjęć z wyszukiwarki. Narzędzie ma być dostępne w menu trzech kropek > Usuń wynik > Przedstawia mnie w kontekście seksualnym. Dotyczy to zarówno prawdziwych, jak i sfabrykowanych zdjęć.
Google twierdzi, że możliwe jest wybieranie i przesyłanie próśb o wiele obrazów z wyników wyszukiwana w jednym formularzu. Oprócz tego gigant dodał też opcję aktywnego filtrowania szczegółowych wyników. Powiadomienia o decyzji w sprawie prośby usunięcia mają być wysyłane w formie wiadomości e-mail.