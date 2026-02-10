Google usunie twój dowód i zdjęcia z sieci. Przełom spóźniony o wiele tragedii

Ładowanie...

Aby uczcić Dzień Bezpiecznego Internetu, który wypada na 10 lutego gigant odpowiedzialny za najpopularniejszą wyszukiwarkę dodał dwie nowe funkcje do narzędzia Wyniki wyszukiwania informacji o Tobie. Dotychczas opcja pozwalała pozbyć się podsawowych danych. Od teraz ma umożliwiać też usunięcie dokumentów i nie tylko.

Google usunie informacje o twoich dokumentach z internetu

Wyniki wyszukiwania informacji o Tobie to narzędzie, które pomaga pozbyć się prywatnych informacji użytkownika z wyszukiwarki Google. Jest dostępne w ramach dedykowanej strony internetowej i do obsługi rozwiązania potrzebujemy konta Google. Należy też przejść przez proces konfiguracji, zawierając informacje takie jak:

imię i nazwisko,

adres domowy,

numer telefonu,

adres e-mail.

Oprogramowanie działa w taki sposób, że monitoruje konkretne dane w wyszukiwarce internetowej. Pozwala też uzyskiwać powiadomienia w razie pojawienia się wyników wyszukiwania w Google’u. Najważniejszą częścią jest możliwość zażądania usunięcia prywatnych danych z wyszukiwarki.

Aby ulepszyć narzędzie, Google dodał też możliwość śledzenia i usuwania danych z dowodów osobistych, prawa jazdy, paszportów i innych dokumentów rządowych. Rozwiązanie początkowo jest udostępniane w USA, ale w przyszłości ma zostać rozszerzone na kolejne regiony. Do obsługi rozwiązania potrzebne będzie też skonfigurowanie narzędzia. W tym celu będziemy musieli podać Google’owi informacje z dokumentów, które ma monitorować.

Drugim narzędziem dodanym z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu jest możliwość usuwania niechcianych nagich zdjęć z wyszukiwarki. Narzędzie ma być dostępne w menu trzech kropek > Usuń wynik > Przedstawia mnie w kontekście seksualnym. Dotyczy to zarówno prawdziwych, jak i sfabrykowanych zdjęć.

Google twierdzi, że możliwe jest wybieranie i przesyłanie próśb o wiele obrazów z wyników wyszukiwana w jednym formularzu. Oprócz tego gigant dodał też opcję aktywnego filtrowania szczegółowych wyników. Powiadomienia o decyzji w sprawie prośby usunięcia mają być wysyłane w formie wiadomości e-mail.

Albert Żurek 10.02.2026 21:11

