Muskowi znudził się Mars. Na Księżycu znalazł nową zabawkę

Ładowanie...

Przez lata słyszeliśmy, że celem SpaceX jest kolonizacja Czerwonej Planety. "Make humanity multiplanetary" było hasłem, które napędzało wyobraźnię fanów i inwestorów. Jednak w niedzielę Elon Musk zaskoczył wszystkich, ogłaszając znaczącą korektę kursu. Ambicje marsjańskie schodzą na drugi plan, a nowym, pilniejszym celem staje się budowa bazy na Księżycu. Powód? Czysta matematyka i "bezpieczeństwo ludzkości".

Okazuje się jednak, że miliarder postanowił przestawić zwrotnicę. W serii wpisów na platformie X Musk stwierdził, że priorytety SpaceX uległy zmianie, a firma koncentruje się teraz na stworzeniu "samorosnącego (self-growing) miasta na Księżycu". Według jego szacunków, ten cel jest osiągalny w mniej niż dekadę, podczas gdy podobny plan dla Marsa zająłby ponad 20 lat.

REKLAMA

Logistyka wygrywa z marzeniami

Zmiana strategii nie wynika z kaprysu, ale z pragmatycznej oceny ryzyk i możliwości. I szczerze mówiąc, żeby to zrozumieć wystarczy odrobina wyobraźni, a dziwić może tylko to, że Elon Musk potrzebował tyle czasu, żeby do tego dojść. A pamiętajmy, że Elon Musk wzywał nawet i to jeszcze w 2025 r., żeby w ogóle porzucić lądowanie na Księżycu i skupić się tylko na kolonizacji Czerwonej Planety. To już jednak przeszłość.

Nadrzędnym priorytetem jest zabezpieczenie przyszłości cywilizacji, a Księżyc jest szybszy – tłumaczy teraz Musk. Kluczowa jest tu mechanika orbitalna. Okno startowe na Marsa otwiera się tylko raz na 26 miesięcy, a sama podróż trwa pół roku. Tymczasem na Srebrny Glob możemy startować co 10 dni, a lot zajmuje okołoch czterech dni.

Przyznać trzeba, że to drastyczna zmiana retoryki. Jeszcze w maju ubiegłego roku Musk zapewniał, że SpaceX pracuje nad lądowaniem bezzałogowego Starshipa na Marsie już pod koniec 2026 r. Choć miliarder zaznacza, że firma nie porzuca planów marsjańskich i zamierza rozpocząć budowę tamtejszej infrastruktury za około pięć do siedmiu lat, hierarchia celów została wyraźnie odwrócona.

W tle toczy się również geopolityczna gra. Stany Zjednoczone czują na plecach oddech Chin, które również intensywnie pracują nad załogowym powrotem na Księżyc w tej dekadzie. Przypomnijmy, że ludzka stopa nie stanęła tam od czasu misji Apollo 17 w 1972 r. NASA pracuje obecnie nad powrotem astronautów na powierzchnię Księżyca do 2028 r. w ramach misji Artemis 3. Tymczasem na początku marca 2026 r. w podróż dookoła Księżyca wyruszy misja Artemis 2.

Więcej na Spider's Web:

Przystanek Księżyc

Paradoksalnie, skupienie się na Srebrnym Globie może być tym czynnikiem, który realnie otworzy nam drogę na Czerwoną Planetę. Księżyc, ze swoją grawitacją wynoszącą zaledwie jedną szóstą ziemskiej, jest idealnym kandydatem na kosmiczny hub przesiadkowy.

REKLAMA

Ucieczka z grawitacyjnej studni Ziemi to najbardziej energochłonny etap każdej misji, pożerający większość paliwa rakietowego. Start ciężkich transportowców z powierzchni Księżyca wymagałby ułamka tej energii, co pozwoliłoby na zabranie znacznie większego ładunku użytecznego w dalszą podróż.

Jeśli wizja Muska o samorosnącym mieście zakłada również produkcję paliwa z księżycowego lodu, nasz naturalny satelita stałby się gigantyczną stacją benzynową na orbicie. W tym scenariuszu Księżyc przestaje być celem samym w sobie, a staje się technologiczną trampoliną, z której ludzkość będzie mogła odbić się dalej, w kierunku Marsa i zewnętrznych rubieży Układu Słonecznego, znacznie taniej i bezpieczniej niż bezpośrednio z Ziemi.

REKLAMA

Bogdan Stech 09.02.2026 11:32

Ładowanie...