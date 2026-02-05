Samoloty F-35A Husarz dla Polski. Przed nimi kluczowy moment

Ładowanie...

Ministerstwo Obrony Narodowej oficjalnie potwierdziło, że dwa najnowsze egzemplarze F-35A Husarz, przeznaczone dla polskich Sił Powietrznych, weszły w ostatnią fazę produkcji. Maszyny o numerach seryjnych 3509 i 3510 są wyjątkowe. Nie zostaną za oceanem, by służyć do szkolenia polskich pilotów F-35, ale trafią bezpośrednio do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku. Ceremonia ich powitania nastąpić ma (nieoficjalnie) w maju 2026 r.

Ministerstwo Obrony Narodowej, korzystając z platformy X, poinformował o postępach w zakładach Lockheed Martin.

REKLAMA

Kolejne dwa wielozadaniowe samoloty F-35A Husarz są już w ostatniej fazie produkcji. Maszyny właśnie trafiają do malowania. Pierwsze F-35A trafią do 32. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Łasku, gdzie pod koniec 2025 r. zakończono budowę nowoczesnej strefy z pełną infrastrukturą dla tych maszyn - podało ministerstwo.

Bohaterami komunikatu są dwa konkretne płatowce: AZ-09 (numer seryjny 3509) oraz AZ-10 (numer seryjny 3510). Oba samoloty trafiły właśnie do malowania.

Więcej na Spider's Web:

Zaawansowane malowanie

Malowanie samolotu w przypadku technologii piątej generacji coś więcej niż tylko estetyka. To jeden z finalnych, najbardziej skomplikowanych etapów produkcji. Nałożenie specjalnych powłok, w tym tych zapewniających właściwości stealth (obniżonej wykrywalności), oznacza, że konstrukcja płatowca jest już gotowa. Teraz przed samolotami jedynie seria ostatecznych testów systemowych i oblotów, po których nastąpi oficjalne przekazanie użytkownikowi.

Pierwsze osiem F-35A dla Polski, oznaczona numerami od 3501 do 3508, do 2027 r. stacjonować będzie w bazie Gwardii Narodowej Ebbing w stanie Arkansas i pełnią rolę szkoleniową. To na nich nasi piloci i technicy uczą się obsługi tego latającego komputera, zanim system w pełni zafunkcjonuje nad Wisłą.

Egzemplarze AZ-09 i AZ-10 to pierwsze maszyny z partii produkcyjnej, która ominie etap szkoleniowy w USA. To symboliczny i praktyczny początek budowy bojowej eskadry F-35 na ojczystej ziemi. Nie będą one służyć do nauki startów i lądowań w bezpiecznym Arkansas, ale staną się operacyjnym orężem stacjonującym w Polsce.

Twierdza Łask gotowa na przyjęcie technologii jutra

Przyjęcie tak zaawansowanego sprzętu wymaga jednak czegoś więcej niż tylko pasa startowego. W listopadzie 2025 r. w Łasku zakończono budowę ultranowoczesnej strefy dedykowanej wyłącznie dla F-35. Inwestycja ta była realizowana pod ścisłym nadzorem Amerykanów, co nie powinno dziwić, biorąc pod uwagę konieczność ochrony unikalnych technologii zawartych w tych samolotach.

Nowa infrastruktura obejmuje nie tylko hangary, ale także budynki sztabowe oraz pilnie strzeżone centrum operacyjne. Wszystko to spełnia najwyższe standardy bezpieczeństwa. Można śmiało powiedzieć, że baza w Łasku, należąca do 2. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, jest już w pełni gotowa na przyjęcie pierwszych 16 samolotów F-35A Husarz.

REKLAMA

Przypomnijmy, że program Harpia to największy kontrakt zbrojeniowy w historii polskiego lotnictwa, opiewający na 4,6 mld dolarów. Decyzja o zastąpieniu wysłużonych, postsowieckich Su-22 i MiG-29 amerykańskimi supermyśliwcami zapadła w styczniu 2020 roku. Polska otrzymuje maszyny w najnowszej konfiguracji TR-3 (Technology Refresh 3), co oznacza, że dysponujemy sprzętem o znacznie większych mocach obliczeniowych i możliwościach niż starsze wersje tego samolotu.

REKLAMA

Bogdan Stech 05.02.2026 11:52

Ładowanie...