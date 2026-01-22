REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Taki jest plan na Xboxa. Microsoft zmienia strategię

Xbox Developer Direct 2026 ujawnił najbliższą przyszłość gier na konsolę Microsoftu. Nie obyło się bez kilku niespodzianek.

Piotr Konopnicki
Microsoft podczas pokazu Xbox Developer Direct 26 prezentuje swoje tegoroczne premiery.
REKLAMA

W trakcie dzisiejszego wydarzenia gigant z Redmond zaprezentował cztery produkcje. Choć całe show skradł głównie pokaz nowych wyścigów od Playground Games – Forza Horizon 6, to nie zabrakło nowości od Double Fine, czy świeżych informacji o remake Fable. Co ważne, zgodnie z praktyką wydawniczą Xbox Game Studios, wszystkie tytuły ogramy na premierę w Game Passie.

Forza Horizon 6 przeniesie nas do współczesnej Japonii i będzie oferowała największą mapę w historii serii. Na start dostaniemy ponad pół tysiąca możliwych do odblokowania aut i sporo dodatkowych opcji. Przebudowany system śledzenia postępów i możliwość prezentowania własnego garażu ze zdobytymi autami to tylko część nowości.

REKLAMA

Na fragmentach gameplayu można było zobaczyć także bardzo dopracowaną grafikę i poszanowanie dla japońskiej kultury motoryzacyjnej. Dotyczy to zarówno miejskich wyścigów czy japońskiego touge (szybkiej jazdy po wąskich, górskich uliczkach). Ujawniono również rychłą datę premiery: 19 maja 2026 r. (Early Access 15 maja).

Microsoft zmienia politykę wydawniczą

Choć remake Fable mogliśmy już zobaczyć na kilku materiałach, to pod koniec pokazu gruchnęła prawdziwa bomba: premiera jesienią tego roku. Co jest jednak ważniejsze, Microsoft zmienił podejście do wydania swoich tytułów first-party i RPG z otwartym światem ukaże się również na PlayStation 5.

Pokazano urywki z rozgrywki (moje serce skradła ponowna możliwość pracy jako kowal), choć mam pewne zastrzeżenia co do płynności animacji – zauważalne było kilka solidnych „chrupnięć”, a całość sprawiała dość toporne wrażenie. Nie można jednak tego powiedzieć o samej grafice, która budzi uznanie. Widać, że twórcy z Playground Games włożyli sporo serca, aby oddać ducha ponad 20-letniej serii. Ponownie będziemy mogli kupić dowolny dom w świecie gry, romansować i powróci słynny system reputacji. Tak, w tym roku otrzymamy nie jedną, a dwie produkcje z tego studia!

Warty uwagi jest również Kiln, zaskoczenie ze studia Double Fine. Będzie to interesujący, kooperacyjny tytuł, który pobudzi waszą kreatywność. Przy pomocy własnoręcznie stworzonych glinianych naczyń (i to klasyczną, garncarską metodą!), będziemy toczyli walki 4v4 na klimatycznych mapach inspirowanych motywami z mitologii czy popkultury.

W zależności od tego, jak zbudujemy nasz „pojemnik”, nabędziemy innych zdolności i roli na planszy, zaś sam tytuł oferuje sporo intrygujących mechanik związanych z fizyką wody. Z kategorii gier „niezależnych” (w końcu to studio zależne od Microsoft Xbox), jak dla mnie to najciekawszy, dotychczasowy projekt Double Fine. Zagramy już tej wiosny.

Skromny pokaz czterech produkcji

Japonia aktualnie musi być bliska sercu giganta z Redmond, bowiem ostatnią z nowości jest Beast of Reincarnation z Tokijskiego studia Game Freak. Będzie to post-apokaliptyczne action RPG z akcją dziejącą się w 4026 roku w Japonii. W kontekście gameplayu widać silne inspiracje Sekiro i Ghost of Yotei, a naszym nieodłącznym towarzyszem będzie gigantyczny pies. Premiera latem 2026 r.

Więcej o grach przeczytasz na łamach Spider's Web:

Microsoft dowiózł. Xbox Developer Direct sprawił, że Fable wyrósł na moją jesienną „cozy” gierkę i nie mogę też się doczekać rozwałki przy Kiln. Choć nigdy nie byłem miłośnikiem wyścigów, to Forza Horizon 6 sprawiła, że moje serce pierwszy raz zabiło szybciej na widok tego gatunku.

REKLAMA

Martwi mnie tylko cisza odnośnie Clockwork Revolution. Po cichu liczyłem, że „duchowy spadkobierca” Arcanum i Bioshock: Infinite dostanie swoje pięć minut.

Obserwuj nas w Google Discover
Google Discover
Podobają Ci się nasze treści?
Google Discover
REKLAMA
Piotr Konopnicki
22.01.2026 22:05
Tagi: Game PassGamingMicrosoftPlayStationXbox
Najnowsze
21:36
YouTube z masą nowości. Nie ucieszysz się
Aktualizacja: 2026-01-22T21:36:37+01:00
21:15
Unia Europejska chce nowego zakazu. Stare kable na złom
Aktualizacja: 2026-01-22T21:15:08+01:00
21:11
Huawei zachwyci. Tym razem smartfonami
Aktualizacja: 2026-01-22T21:11:34+01:00
20:14
Samsung szykuje nowy gadżet. Kupisz razem z Galaxy S26
Aktualizacja: 2026-01-22T20:14:38+01:00
18:30
Orange daje ci 20 GB. Bierz, bo za darmo
Aktualizacja: 2026-01-22T18:30:12+01:00
18:10
Duńczycy wściekli na USA. Dają upust przez dwie aplikacje
Aktualizacja: 2026-01-22T18:10:09+01:00
18:06
Gmina: przez kaucję zapłacicie więcej. Ministerstwo: nie no, bez przesady
Aktualizacja: 2026-01-22T18:06:08+01:00
18:03
Lodowe tsunami w Mikoszewie. Bałtyk pokazał dziwną twarz
Aktualizacja: 2026-01-22T18:03:40+01:00
18:02
Tylu żołnierzy ma polskie wojsko. Są najnowsze dane
Aktualizacja: 2026-01-22T18:02:42+01:00
18:01
Gramofony wracają do łask. Sony ma coś dla tych, którzy lubią nowości
Aktualizacja: 2026-01-22T18:01:00+01:00
17:34
Robot-śmigłowiec wytropi okręty podwodne. Już go testują
Aktualizacja: 2026-01-22T17:34:41+01:00
17:32
Zielona transformacja w wersji smart. Co daje IoT w biznesie?
Aktualizacja: 2026-01-22T17:32:24+01:00
16:48
Motorola znowu zachwyci. Po co kupować drogi telefon?
Aktualizacja: 2026-01-22T16:48:41+01:00
16:43
Wielka aktualizacja starszych telewizorów TCL. Szykuj się na nowości
Aktualizacja: 2026-01-22T16:43:21+01:00
15:13
Atak na polską elektrociepłownię. Prokuratura wkracza do akcji
Aktualizacja: 2026-01-22T15:13:27+01:00
15:06
Mesh Wi-Fi czy zwykły router? Co lepsze?
Aktualizacja: 2026-01-22T15:06:34+01:00
15:05
Jest pomysł na przyszłość PDF-ów. To prezentacje i... podcasty
Aktualizacja: 2026-01-22T15:05:36+01:00
15:02
Mój laptop właśnie stał się Xboxem. Twój może też
Aktualizacja: 2026-01-22T15:02:02+01:00
14:57
Polski Pentagon to nowe CPK. Tak ma wyglądać Kwatera Główna RP
Aktualizacja: 2026-01-22T14:57:04+01:00
13:51
Nintendo Switch 2 w cenie, jakiej zaraz nie zobaczysz. Kupuj, zanim podrożeje
Aktualizacja: 2026-01-22T13:51:19+01:00
13:32
Netflix zmienia aplikację. Będziesz scrollować seriale jak na TikToku
Aktualizacja: 2026-01-22T13:32:36+01:00
13:08
Koniec z przepłacaniem. OnePlus 15R ma wszystko, czego potrzebujesz
Aktualizacja: 2026-01-22T13:08:49+01:00
13:00
Potężny huk nad Trójmiastem. Rosyjski samolot zbliżył się do granicy
Aktualizacja: 2026-01-22T13:00:35+01:00
11:59
Nadciąga superszybki internet z kosmosu. Starlink przy nim to żółw
Aktualizacja: 2026-01-22T11:59:49+01:00
11:14
Galaxy Z Fold 8 z nowym ekranem. To może być przełom składaków
Aktualizacja: 2026-01-22T11:14:23+01:00
10:50
Gry Nintendo już po polsku. Gram i wciąż nie dowierzam, piękna zmiana
Aktualizacja: 2026-01-22T10:50:47+01:00
10:31
Apple chce nam wcisnąć gadżet, który już raz poległ. Nic się nie nauczyli
Aktualizacja: 2026-01-22T10:31:50+01:00
10:01
Huawei FreeClip 2 to słuchawki czy biżuteria? Moja żona je pokochała
Aktualizacja: 2026-01-22T10:01:28+01:00
9:44
Małpki poza kaucją to absurd. Rząd "daje sobie czas", a tu trzeba działać
Aktualizacja: 2026-01-22T09:44:51+01:00
9:19
Mam dość nudnych telefonów. Producenci wreszcie przejrzeli na oczy
Aktualizacja: 2026-01-22T09:19:43+01:00
8:59
Galaxy Ring zyska nowe moce. Samsung szykuje znaczące ulepszenia
Aktualizacja: 2026-01-22T08:59:44+01:00
8:17
Siri, zdejmij maskę. Apple właśnie oddał iPhone'a w ręce Google'a
Aktualizacja: 2026-01-22T08:17:43+01:00
7:51
Kometa 3I/Atlas to chemiczny kameleon. Kopernik miał rację
Aktualizacja: 2026-01-22T07:51:43+01:00
6:33
Tak się powinno robić cienkie smartfony. iPhone Air staje w kącie
Aktualizacja: 2026-01-22T06:33:00+01:00
6:12
Alert RCB: zostańcie w domach. Mieszkańcy: gdzie darmowe autobusy?
Aktualizacja: 2026-01-22T06:12:00+01:00
6:05
Odbiorą od ciebie butelki i puszki. Przeciwnicy systemu kaucyjnego tracą argument
Aktualizacja: 2026-01-22T06:05:00+01:00
5:45
Dziwna pogoda na biegunach Jowisza i Saturna. Mogą dosłownie pękać
Aktualizacja: 2026-01-22T05:45:00+01:00
5:38
KUNA poradzi sobie nawet w śniegu. Już ją testują w boju
Aktualizacja: 2026-01-22T05:38:00+01:00
20:40
Trzęsienie na rynku oprogramowania. Młode pokolenie nie ma sentymentu
Aktualizacja: 2026-01-21T20:40:20+01:00
20:08
9000 mAh w smartfonie. Powerbanka wyrzucisz do kosza
Aktualizacja: 2026-01-21T20:08:43+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA