REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Rozebrali rosyjski cud techniki. Z przodu liceum, w środku muzeum

W szczątkach Oriesznika eksperci znaleźli elektronikę rodem z czasów Gagarina. To podważa rosyjską propagandę o broni ostatecznej.

Marcin Kusz
Oriesznik miał straszyć NATO. Szczątki pokazują brutalną prawdę
REKLAMA

Oriesznik – tak rosyjska propaganda ochrzciła nowy pocisk średniego zasięgu, który miał pokazać, że Moskwa nadal potrafi zaskakiwać NATO. Jedno z pierwszych bojowych użyć tej broni Ukraina odczuła w listopadzie 2024 r., gdy rakieta uderzyła w rejon Dniepru. Część elementów kadłuba i modułów sterujących przetrwała na tyle, że można je było zebrać i przewieźć do kijowskiego instytutu badań sądowych.

Tam eksperci krok po kroku odtwarzali to, co Rosja wolałaby zostawić w sferze propagandowych animacji: prawdziwą konstrukcję Oriesznika. Zamiast przełomowych rozwiązań, zaawansowanych układów scalonych i miniaturyzacji znanej z zachodnich pocisków, w środku czekał mocny zgrzyt.

REKLAMA

Nowa rakieta, stare bebechy. Lampy elektronowe w sercu systemu

Najbardziej uderzające wnioski dotyczą elektronicznego serca pocisku. Ukraińscy specjaliści opisują bazę elementów jako typową dla sprzętu z czasów zimnej wojny. W miejsce nowoczesnych, wysoce zintegrowanych układów znaleźli lampy elektronowe – podzespoły, które w większości dziedzin cywilnych i wojskowych zostały wyparte przez elektronikę półprzewodnikową kilkadziesiąt lat temu.

Lampy elektronowe to zamknięte próżniowe bańki, w których steruje się przepływem elektronów. Są duże, podatne na uszkodzenia mechaniczne, wymagają wysokich napięć, ale mają jedną zaletę: są odporne na niektóre rodzaje impulsów elektromagnetycznych. W przypadku Oriesznika Ukraińcy mówią o konstrukcjach typowych dla środkowego okresu zimnej wojny.

Wśród elementów ma się znajdować także specjalny, bardzo szybki przełącznik impulsowy – rodzaj komponentu, który w przeszłości bywał używany w systemach uzbrojenia wymagających błyskawicznego wyładowania dużej porcji energii. Współcześnie takie funkcje realizuje się zwykle za pomocą wyspecjalizowanych układów półprzewodnikowych. Tutaj widać powrót do rozwiązań rodem z podręczników elektroniki sprzed dekad.

Żyroskopy jak z czasów Gagarina

Kolejny cios w rosyjską opowieść o pocisku przyszłości przyniosła analiza systemu naprowadzania. W szczątkach odnaleziono fragmenty żyroskopu – kluczowego elementu klasycznego układu nawigacji inercyjnej. To urządzenie mierzące zmiany położenia i obrotu pocisku w przestrzeni, pozwalające mu podążać po zaprogramowanej trajektorii nawet bez sygnału GPS.

Opis konstrukcji opublikowany przez CNN przywołuje raczej skojarzenia z epoką pierwszych lotów kosmicznych. Mówimy o mechanicznych, masywnych żyroskopach z ruchomymi wirnikami, znanych z radzieckich rakiet i statków z lat 60. i 70. XX w. Tymczasem współczesne systemy tego typu opierają się na znacznie bardziej kompaktowych rozwiązaniach – optycznych, laserowych lub opartych o mikromechanikę (MEMS), zminiaturyzowanych i łatwiejszych do integracji.

W praktyce oznacza to, że Rosja w nowym pocisku sięgnęła po sprawdzony, ale niezwykle archaiczny wzorzec, który projektowo niewiele różni się od tego, co wynosiło pierwszych kosmonautów na orbitę.

Zero technologicznego przełomu, za to pełny garnitur propagandy

Ukraińscy specjaliści podkreślają, że w oglądanych szczątkach nie znaleziono śladów żadnych przełomowych technologii, które Rosja próbuje przypisywać Oriesznikowi. W elementach elektroniki nie widać zaawansowanych, trudnych do pozyskania podzespołów, które mogłyby przestraszyć Zachód tempem modernizacji rosyjskiego arsenału.

To uderza w najważniejszy element kremlowskiej narracji. Moskwa od miesięcy sprzedaje Oriesznika jako odpowiedź na zachodnie systemy rakietowe i dowód, że sankcje oraz embargo technologiczne nie są w stanie zatrzymać rosyjskiego geniuszu inżynierskiego. Tymczasem badania po uderzeniu w Dnieprze pokazują coś odwrotnego. Nowa broń w dużej mierze opiera się na komponentach i koncepcjach z minionej epoki, jedynie opakowanych w świeżą nazwę i agresywną reklamę.

Przeczytaj także:

To oczywiście nie znaczy, że pocisk jest nieszkodliwy. Ładunek bojowy i zasięg nadal czynią go poważnym zagrożeniem dla celów w Ukrainie, ale z punktu widzenia technologicznego wyścigu z Zachodem wnioski są bolesne.

REKLAMA

*Grafika wprowadzająca wygenerowana przez AI

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
17.01.2026 07:20
Tagi: broń hipersonicznaNATORosjaUkraina
Najnowsze
7:10
Apple nie zrobił smart ekranu, więc zrobiłem go sam. Kosztował 80 zł
Aktualizacja: 2026-01-17T07:10:00+01:00
7:00
No i popsułem Facebooka. Nie popełnij mojego błędu
Aktualizacja: 2026-01-17T07:00:00+01:00
20:16
Apple ulepszy wiadomości. Te wysyłane z Androida
Aktualizacja: 2026-01-16T20:16:46+01:00
19:03
Znaleźli nowy przełącznik energii. Brzmi jak czysta magia
Aktualizacja: 2026-01-16T19:03:01+01:00
18:04
Intel powróci silniejszy. AMD może mieć problem
Aktualizacja: 2026-01-16T18:04:40+01:00
17:38
Satelity zajrzały pod lód. Tak wygląda ukryta kraina
Aktualizacja: 2026-01-16T17:38:30+01:00
16:37
Mądrzejsza Siri to początek. Tak zmieni się twój iPhone
Aktualizacja: 2026-01-16T16:37:16+01:00
16:24
Gdzie jest złoty telefon Trumpa? Pytają już nie tylko klienci
Aktualizacja: 2026-01-16T16:24:34+01:00
16:18
Hubble złapał narodziny gwiazdy. Kard zachwyca
Aktualizacja: 2026-01-16T16:18:29+01:00
16:05
Nie wyślemy wojsk na Grenlandię. "To nie jest w naszym interesie"
Aktualizacja: 2026-01-16T16:05:17+01:00
15:37
Zdziwisz się, kupując laptopa. Te zapasy się opłaciły
Aktualizacja: 2026-01-16T15:37:42+01:00
15:22
Z nowym Windowsem nie wyłączysz komputera. Fajne te aktualizacje
Aktualizacja: 2026-01-16T15:22:10+01:00
15:14
Pożegnaj papierowe awizo. Poczta Polska: to początek końca
Aktualizacja: 2026-01-16T15:14:16+01:00
15:10
Naprawili błąd sprzed 90 lat. Czas może płynąć w dwie strony
Aktualizacja: 2026-01-16T15:10:00+01:00
13:29
Wojsko Polskie potężnie urośnie. Podali liczbę żołnierzy
Aktualizacja: 2026-01-16T13:29:30+01:00
12:36
Samsung ci przyspieszy. Aktualizacja One UI 8.5 czyni cuda
Aktualizacja: 2026-01-16T12:36:45+01:00
12:16
Przeszli do czynów. 4,7 mln nieletnich odciętych od mediów społecznościowych
Aktualizacja: 2026-01-16T12:16:14+01:00
12:08
Twój biznes pod całkowitą ochroną europejskiego prawa. Zapewnili to Amerykanie
Aktualizacja: 2026-01-16T12:08:27+01:00
12:01
W aplikacji PKO kupisz kartę SIM. Kapitalna nowość
Aktualizacja: 2026-01-16T12:01:42+01:00
11:43
Chiny zalewają nas śmieciami. Liczby porażają
Aktualizacja: 2026-01-16T11:43:49+01:00
11:19
Potężna zmiana w ekranach iPhone'a 18. Zniknie paskudny element
Aktualizacja: 2026-01-16T11:19:42+01:00
10:42
Wstrzymują produkcję kart graficznych. Droga pamięć zabije elektronikę konsumencką
Aktualizacja: 2026-01-16T10:42:05+01:00
9:50
Groźna luka w słuchawkach bezprzewodowych. Dobrze czytasz: w SŁUCHAWKACH
Aktualizacja: 2026-01-16T09:50:26+01:00
9:18
Czesi się nie poddają, ale PKP Intercity może spać spokojnie. "Szału nie ma"
Aktualizacja: 2026-01-16T09:18:24+01:00
8:31
Noblista wróży mroczną przyszłość. "To pewne, że boty zabiorą nam pracę"
Aktualizacja: 2026-01-16T08:31:26+01:00
8:09
Sprawdziłem internet satelitarny w samolocie. Za darmo łoiłem w LoL-a
Aktualizacja: 2026-01-16T08:09:46+01:00
8:04
Wraca pamięć DDR3. Nowszy RAM jest absurdalnie drogi 
Aktualizacja: 2026-01-16T08:04:13+01:00
7:00
SpaceX przejmuje satelity wojskowe. Stawka naprawdę powala
Aktualizacja: 2026-01-16T07:00:00+01:00
6:57
Bez tego sprzętu nie wyobrażam sobie smart domu. Jeden klik i jest bezpiecznie
Aktualizacja: 2026-01-16T06:57:36+01:00
6:26
Wstydzisz się swojego Gmaila? Google wreszcie włącza tę funkcję w Polsce
Aktualizacja: 2026-01-16T06:26:37+01:00
6:18
Pakują wodę w worki i rozdają mieszkańcom. Brzmi dziwnie, ale działa
Aktualizacja: 2026-01-16T06:18:30+01:00
6:17
To nie upał zabija ekosystemy. Odkryli nowego sprawcę
Aktualizacja: 2026-01-16T06:17:27+01:00
6:16
Piętrowe pociągi PKP Intercity robią wrażenie. Tak będziemy jeździć
Aktualizacja: 2026-01-16T06:16:42+01:00
6:11
Te klipsy to tak naprawdę słuchawki. Docenisz je w dwóch sytuacjach
Aktualizacja: 2026-01-16T06:11:00+01:00
6:00
Fotograficzny flagowiec w cenie średniaka? Recenzja OPPO Reno15 Pro
Aktualizacja: 2026-01-16T06:00:00+01:00
21:36
Linux zyskuje jak nigdy wcześniej. To wina Windowsa
Aktualizacja: 2026-01-15T21:36:21+01:00
21:17
Zamówienia dla wojska pod lupą. Coś tu wyraźnie zgrzyta
Aktualizacja: 2026-01-15T21:17:17+01:00
20:58
Oddajesz krew i dostajesz nową polską grę o wampirach. Ku chwale mrocznego lorda
Aktualizacja: 2026-01-15T20:58:25+01:00
20:45
Dyski HDD wracają do gry. O takich pojemnościach mogliśmy tylko śnić
Aktualizacja: 2026-01-15T20:45:06+01:00
20:25
Pokazali żarłoczne potwory z początków czasu. Kosmiczna zagadka wreszcie pękła
Aktualizacja: 2026-01-15T20:25:33+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA