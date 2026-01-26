REKLAMA
PKP Intercity tnie ceny o 40 proc. Rezerwuj, póki są bilety

PKP Intercity rzeczywiście inaczej podchodzi teraz do wyprzedaży, więc ryzyko, że jednego dnia zabraknie biletów, zmalało.

Adam Bednarek
Poniedziałkowe promocje w PKP Intercity to już mała tradycja. Tym razem przewoźnik nie skupił się na wybranych trasach. Przecenione zostały bilety na wszystkie pociągi.

W ramach akcji promocyjnej pasażerowie mogą kupić bilety na połączenia krajowe w 2 klasie w niższej cenie we wszystkich pociągach PKP Intercity, tj. w każdej relacji i na podróż składami każdej kategorii. Ceny są obniżone o co najmniej 40 proc. - ogłasza przewoźnik.

Promocja obowiązuje dla przejazdów w dniach od 2 lutego do 27 lutego pociągami kategorii IC i TLK. Natomiast dla przejazdów pociągami kategorii EIC i EIP (Pendolino) megapromocja obowiązuje dla podróży od 2 lutego do 7 marca.

Tańsze bilety można kupować od poniedziałku 26 stycznia do środy 28 stycznia włącznie.

PKP Intercity wyciąga wnioski z promocji

Ubiegłoroczne oferty ucieszyły pasażerów, którzy skorzystali z okazji i wybrali się w podróż pociągami. Mniej zadowoleni byli regularni klienci, dla których miejsc nagle zabrakło, bo przewoźnik zorganizował wyprzedaż z okazji dnia seniora czy w Dzień Edukacji Narodowej. Wówczas bilety kosztowały tylko złotówkę, więc nic dziwnego, że osoby po 60 r.ż. czy studenci oraz uczniowie rzucili się na tanie miejscówki.

PKP Intercity zapowiadało wysłuchanie niezadowolonych głosów i zmienienie podejścia. Efekty widzimy – przedsprzedaż jest krótsza, a wyjazdy rozciągnięte są na dłuższy okres. Nie ma ryzyka, że wszyscy chętni rzucą się na tańsze bilety jednego konkretnego dnia. Część pojedzie na początku lutego, inni w środku, reszta wyruszy pod koniec miesiąca. Ruch się rozłoży, a przy okazji PKP Intercity zachęca do zimowych wypraw. Wilk syty i owca cała.

Tego typu akcje są szansą, żeby przyciągnąć nowych pasażerów do podróży koleją. Niby na frekwencję przewoźnik narzekać nie może – 2025 r. był pod tym względem rekordowy i udało się zrealizować cel, który jeszcze niedawno przewidziany był na… 2030 r. – ale sufit ciągle jest daleko. W 2030 r. PKP Intercity chce przewieźć 110 mln pasażerów. Już wielu Polaków wróciło do pociągów, ale nieprzekonanych też nie brakuje.

Adam Bednarek
26.01.2026 11:20
Tagi: IntercityPKPpromocje
