REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka /
  3. Technologie

Przywrócili legendarną serię reklam Mac vs PC. I to dla okrutnego produktu

Czy kampania jest skuteczna? Zapewne tak. Czy jest etyczna? To już każdy musi ocenić sam.

Maciej Gajewski
Ozempic Mac vs PC
REKLAMA

Wyobraź sobie ten kadr: ekran rozjaśnia się, a na nim znów pojawia się Justin Long - wyluzowany, uśmiechnięty, ubrany jak ktoś, kto właśnie wyszedł z kawiarni w San Francisco. Obok niego stoi John Hodgman, sztywny, spięty, w garniturze, który wygląda jakby został zaprojektowany przez komitet ds. korporacyjnej nudy. Ten duet - Mac i PC - był jednym z najbardziej ikonicznych elementów marketingu Apple’a w połowie lat 2000. Kampania była błyskotliwa, zabawna, a przede wszystkim skuteczna. Wtedy chodziło o komputery.

REKLAMA

Teraz ci sami aktorzy wracają. Ale nie po to, by promować MacBooki. Wracają, by reklamować… Ozempic, lek przeciwcukrzycowy produkowany przez Novo Nordisk.

Czytaj też:

Brzmi jak parodia z SNL. A jednak to rzeczywistość.

Geniusz czy autoparodia?

Powrót Longa i Hodgmana nie jest przypadkowym mrugnięciem okiem do nostalgii. To element dużej, starannie zaplanowanej kampanii There’s Only One Ozempic, która dziś wystartowała. Long ponownie wciela się w ten fajniejszy produkt - tym razem w Ozempic, przedstawiany jako nowoczesny, skuteczny i ten właściwy. Hodgman gra rolę konkurencyjnych leków GLP‑1, czyli starego, zrzędliwego rywala. Konstrukcja jest niemal identyczna jak w oryginalnych reklamach Apple’a.

Tyle że świat, w którym ta kampania powstaje, jest znacznie bardziej skomplikowany niż rywalizacja Maca z PC.

Dlaczego teraz? Bo biznes się sypie

Novo Nordisk w 2024 r. był 12. największą korporacją świata pod względem kapitalizacji rynkowej. Ozempic i Wegovy stały się fenomenem kulturowym - memy, celebryci, TikTok, nielegalne preparaty, czarny rynek. Popyt był tak ogromny, że firma nie nadążała z produkcją.

W ubiegłym roku bańka pękła. Niedobory, rosnąca konkurencja - zwłaszcza ze strony Eli Lilly i ich Mounjaro - oraz spadek udziałów rynkowych sprawiły, że wartość akcji Novo Nordisk runęła. Firma spadła z 12. miejsca na świecie na okolice 55. Eli Lilly tymczasem trzyma się w okolicach globalnej czołówki.

W takiej sytuacji firmy nie robią subtelnych kampanii. Robią kampanie, które mają wywołać trzęsienie ziemi.

O co naprawdę chodzi Novo Nordisk?

Nowy CEO firmy, Maziar Mike Doustdar, powiedział to wprost podczas JP Morgan Healthcare Conference: patenty wygasają, konkurencja rośnie, a firma musi skupić się na ekspansji rynku. Semaglutyd (substancja czynna Ozempicu) w Stamacj Zjednoczonych ma ochronę patentową jeszcze przez dekadę, ale w Chinach i Kanadzie wyłączność kończy się już w tym roku.

To oznacza jedno: jeśli Novo Nordisk nie zbuduje lojalności wobec marki teraz, to za chwilę będzie za późno.

Nostalgia jako broń masowego rażenia

Long i Hodgman w oficjalnych wypowiedziach mówią o otwieraniu rozmów, edukacji i komforcie pacjentów. To brzmi jak klasyczne PR‑owe formułki, bo… to są PR‑owe formułki. Obaj są płatnymi ambasadorami Novo Nordisk. Żaden z nich nie ma cukrzycy. Żaden nie bierze Ozempicu.

I tu pojawia się pytanie, które trudno zignorować: czy wykorzystywanie nostalgii za kultową kampanią Apple’a do promowania leku jest sprytnym zabiegiem, czy cyniczną próbą przykrycia poważnego tematu popkulturowym uśmiechem?

Najbardziej gorzka część tej historii jest taka, że kampania może nie mieć żadnego wpływu na realne decyzje pacjentów. W Stanach Zjednoczonych to nie pacjent wybiera lek. Decyduje lekarz i ubezpieczyciel. Jeśli polisa nie pokrywa Ozempicu to reklama z Justinem Longiem niczego nie zmieni.

Novo Nordisk liczy jednak na efekt pośredni: pacjent zobaczy reklamę, pójdzie do lekarza i zapyta o Ozempic. Lekarz - świadomie lub nie - zacznie częściej o nim myśleć. To subtelna, ale skuteczna forma presji.

Od odchudzania do serca i nerek

Warto zauważyć, że kampania nie skupia się na najbardziej medialnym aspekcie Ozempicu - czyli utracie wagi. Novo Nordisk próbuje przesunąć narrację z cudownego środka na odchudzanie na poważny lek o szerokich zastosowaniach klinicznych.

To sprytne. Ozempic jest już marką rozpoznawalną jak iPhone. Teraz firma próbuje wykorzystać tę rozpoznawalność, by zbudować wizerunek leku nie tylko modnego, ale przede wszystkim medycznie istotnego.

Walka z szarą strefą

W kampanii pojawia się też powtarzany jak mantra komunikat: If the label doesn’t say Ozempic, it’s not FDA‑approved. W Stanach Zjednoczonych kwitnie rynek nielegalnych lub komponowanych preparatów semaglutydu, sprzedawanych online bez kontroli jakości. Część z nich może być nieszkodliwa, ale część jest zwyczajnie niebezpieczna.

Novo Nordisk próbuje więc nie tylko bronić rynku, ale też odciąć się od chaosu, który sam fenomen Ozempicu wywołał.

Genialny ruch czy niebezpieczna gra?

Powrót Mac vs PC w reklamach leku przeciwcukrzycowego to jedno z najbardziej zaskakujących posunięć marketingowych jakie ostatnio widzieliśmy. Jest błyskotliwy, efektowny i perfekcyjnie skrojony pod kulturę Internetu. Ale jest też cyniczny - bo wykorzystuje popkulturową nostalgię do sprzedaży produktu, który wymaga powagi, odpowiedzialności i rzetelnej edukacji.

REKLAMA

Czy kampania jest skuteczna? Zapewne tak. Czy jest etyczna? To już każdy musi ocenić sam.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Maciej Gajewski
20.01.2026 20:59
Tagi: CukrzycaReklamyzdrowie
Najnowsze
20:42
Ryanair kpi z Elona Muska. Rusza promocja "dla wielkich idiotów"
Aktualizacja: 2026-01-20T20:42:24+01:00
20:00
Tajemnicza choroba astronauty. Ewakuowali go ze Stacji Kosmicznej
Aktualizacja: 2026-01-20T20:00:00+01:00
19:28
Android już nie taki otwarty. Google utrudnia instalowanie apek z sieci
Aktualizacja: 2026-01-20T19:28:03+01:00
19:14
Apple zmienia App Store na gorsze. Granica przyzwoitości przekroczona
Aktualizacja: 2026-01-20T19:14:19+01:00
18:33
Ziemia straci grawitację na 7 sekund? NASA tłumaczy, Internet oszalał
Aktualizacja: 2026-01-20T18:33:32+01:00
18:08
Stolica polskiego smogu ma komunikację za darmo. I hejterzy się duszą
Aktualizacja: 2026-01-20T18:08:45+01:00
17:31
Kometa 3I/Atlas jest za symetryczna. Takich smug nie ma w świecie komet
Aktualizacja: 2026-01-20T17:31:52+01:00
16:59
"AI jest dobre, wy nie rozumiecie” Szef Razera chwali słoik z hologramem
Aktualizacja: 2026-01-20T16:59:00+01:00
16:50
Wyczekiwany gadżet OpenAI robią ludzie z Apple. Będzie stale z tobą
Aktualizacja: 2026-01-20T16:50:10+01:00
16:17
W 2026 smartfony będą droższe. O dziwo biedni tego nie poczują
Aktualizacja: 2026-01-20T16:17:06+01:00
16:06
ChatGPT miał zabić człowieka. Zarzuty są naprawdę ciężkie
Aktualizacja: 2026-01-20T16:06:02+01:00
15:45
iPhone 18 Pro poznasz od razu po ekranie. Dobra zmiana pod szkłem
Aktualizacja: 2026-01-20T15:45:48+01:00
15:24
Przez włam do e-dzienników kradną rodzicom kasę. Tu nie chodzi o oceny
Aktualizacja: 2026-01-20T15:24:36+01:00
14:59
Koniec telewizorów Sony, jakie znamy. Marka przejęta, trzęsienie na rynku
Aktualizacja: 2026-01-20T14:59:16+01:00
14:07
Realme ma smartfon jak powerbank. To jedyny sensowny kierunek w 2026 r.
Aktualizacja: 2026-01-20T14:07:04+01:00
13:26
Polacy kombinują, jak oszukać na kaucji. Ten "spryt" to zwykła głupota
Aktualizacja: 2026-01-20T13:26:51+01:00
12:23
Podniebne czołgi już w Polsce. To prawdziwy potwór na polu walki
Aktualizacja: 2026-01-20T12:23:55+01:00
12:07
PKP Intercity bije rekordy. Ambitny cel coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-20T12:07:10+01:00
10:51
Rosję przerazili męscy tancerze w GTA 6. "Moralne zepsucie"
Aktualizacja: 2026-01-20T10:51:24+01:00
10:15
Połączyła PS5, Xboxa i Switcha w jedną konsolę. Czyste szaleństwo
Aktualizacja: 2026-01-20T10:15:34+01:00
9:43
Polska zapłonęła na purpurowo. To był spektakularny pokaz
Aktualizacja: 2026-01-20T09:43:42+01:00
8:56
Samsung mnoży tanie smartfony. To sprytniejsze niż myślisz
Aktualizacja: 2026-01-20T08:56:47+01:00
8:11
Czeskie pociągi wracają na polskie tory. Uwierzysz im tym razem?
Aktualizacja: 2026-01-20T08:11:32+01:00
7:52
LEGO pokazało nowy hit. Słodki, drogi i nie trzeba sprzątać
Aktualizacja: 2026-01-20T07:52:16+01:00
6:45
Gemini możesz teraz poganiać. Tylko może się to na tobie zemścić
Aktualizacja: 2026-01-20T06:45:00+01:00
6:34
Polskie lotniska ze świetną zmianą. Dla pasażerów to skok w nadświetlną
Aktualizacja: 2026-01-20T06:34:00+01:00
6:23
Europa kontratakuje w kosmosie. Zmieniamy układ sił na orbicie
Aktualizacja: 2026-01-20T06:23:00+01:00
6:12
"Populizm" mówi minister o odcięciu social mediów młodym. Ja mówię "cykor"
Aktualizacja: 2026-01-20T06:12:00+01:00
6:01
Mazury będą cmentarzem samolotów całej Europy. "Złom" na wagę złota
Aktualizacja: 2026-01-20T06:01:00+01:00
21:44
Chrome na iPhone z nowością, na którą czekano latami. W końcu się przeniosę
Aktualizacja: 2026-01-19T21:44:13+01:00
21:00
InPost Easy to paczkomaty na całą Europę. Rusza przełomowa usługa
Aktualizacja: 2026-01-19T21:00:33+01:00
20:41
Ile RAM żarłoczna AI zabierze nam z rynku? Policzyli i jest fatalnie
Aktualizacja: 2026-01-19T20:41:42+01:00
20:32
Motorola Edge 60 Neo to tania odpowiedź na absurdalnie drogie małe smartfony
Aktualizacja: 2026-01-19T20:32:03+01:00
20:18
Mały Musk chce od Microsoftu i OpenAI wielkiej kasy. Boli go ego
Aktualizacja: 2026-01-19T20:18:50+01:00
20:01
Copilot w Polsce zrywa krawat. Teraz to luzak i robi filmy za darmo
Aktualizacja: 2026-01-19T20:01:01+01:00
19:47
Powerbanka nie użyjesz w podróży. Męczący zakaz w popularnej linii
Aktualizacja: 2026-01-19T19:47:41+01:00
19:29
W USA jak u ruskich oligarchów. OpenAI pompuje kasę w startup szefa
Aktualizacja: 2026-01-19T19:29:33+01:00
18:37
Policja testuje dwa systemy AI. Oba przerażają mnie jako obywatela
Aktualizacja: 2026-01-19T18:37:41+01:00
18:26
Żart dnia: Windows 11 lepszy od Windowsa 10 - twierdzi Microsoft
Aktualizacja: 2026-01-19T18:26:31+01:00
17:09
Kometa 3I/Atlas na nowych, zaskakujących zdjęciach. Widać cząsteczki organiczne
Aktualizacja: 2026-01-19T17:09:34+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA