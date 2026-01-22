Orange daje ci 20 GB. Bierz, bo za darmo

Ładowanie...

Operator po udostępnieniu ostatniego pakietu stworzonego z myślą o feriach za granicą w Unii Europejskiej (10 GB) idzie za ciosem i wprowadza kolejny bonus. Tym razem dla tych, którzy zostają w kraju. Oprócz darmowych gigabajtów internetu dodaje też rabat na akcesoria dostępne w sklepie Orange.

20 GB za darmo w Orange. Na kartę i abonament

Operator uruchomił stronę internetową Ferie z Orange, na której znajdziemy szczegóły oferty. Odebranie prezentu jest wyjątkowo proste. Odbywa się w aplikacji Mój Orange po zalogowaniu się adresem e-mail w zakładce Dla Ciebie. Użytkownicy, którzy nie widzą baneru informującego o promocji, mogą wysłać SMS-a.

Dostępne są dwie opcje:

paczka internetu 20 GB na 14 dni do wykorzystania w Polsce - SMS o treści ZIMA pod numer 80111;

kod rabatowy 20 zł na wybrane akcesoria - SMS o treści FERIE pod numer 80111.

Oba bonusy można odebrać niezależnie - wybranie jednego nie oznacza rezygnacji z drugiego. Oferta na pakiet 20 GB i kod 20 zł jest dostępna do 28 lutego 2026 r. lub do wyczerpania zapasów. Każdy użytkownik ma możliwość odebrania jednej paczki oraz jednego kuponu.

Pakiet 20 GB na 14 dni jest dostępny tylko w Polsce. Wykorzystuje się go przed innymi pakietami - czyli jeśli mamy dane wynikające z usługi, te nie zostaną spożytkowane. Rozwiązanie działa nie tylko dla klientów oferty na kartę, ale też dla korzystających z wybranych ofert abonamentowych Orange. Tak przynajmniej wynika z komentarzy w serwisie Pepper.

Kod rabatowy 20 zł umożliwia obniżenie ceny produktów z oferty specjalnej na stronie internetowej Orange. Na liście znajdziemy kilkanaście gadżetów w cenach wahających się od 19,90 zł (z kodem) aż po akcesoria za ponad 200 zł. Kupon o wartości 20 zł jest możliwy do wykorzystania wyłącznie podczas zakupów online.

Albert Żurek 22.01.2026 18:30

