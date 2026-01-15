Oddajesz krew i dostajesz nową polską grę o wampirach. Ku chwale mrocznego lorda
Tworzona w Katowicach gra Vampires: Bloodlord Rising już za kilkanaście dni będzie miała swoją globalną premierę. Jej wydawca przygotował 1000 unikalnych kluczy, do rozdania graczom decydującym się na oddanie krwi.
Zdarza się, że wampiry nie muszą zdobywać krwi siłą. Czasem wystarczy kreatywna akcja marketingowa. Warto o niej wspomnieć, bo biorąc w niej udział robi się sporo dobrego, dostając grę Vampires: Bloodlord Rising w zamian za pozytywny uczynek.
Oddajesz krew i dostajesz nową grę Vampires: Bloodlord Rising na Steam. Prosto od polskiego studia.
Zasady kampanii promocyjnej są proste: przygotowano dokładnie 1000 unikalnych kluczy Steam z grą Vampires: Bloodlord Rising, do rozdania pierwszym 1000 chętnym decydującym się na oddanie krwi. Wystarczy udać się do dowolnego centrum krwiodawstwa albo specjalistycznego punktu/autobusu, a następnie postępować zgodnie z klasyczną procedurą. W trakcie oddawania krwi należy wykonać zdjęcie kartki z hasztageiem #blood4bloodlord.
Po procedurze fotkę wysyła się z użyciem tego formularza, przygotowanego przez organizatorów akcji. Na szczęście jest banalnie krótki i sprowadza się do uzupełnienia imienia, maila, kraju oraz nazwy centrum krwiodawstwa. To tyle. Pozostaje mieć nadzieję, że zostałeś jednym z pierwszych 1000 krwiodawców, czekając na klucz Steam w skrzynce e-mail.
Akcja trwa od 15 do 30 stycznia 2026 r. Równocześnie z jej końcem swoją premierą będzie miało Vampires: Bloodlord Rising. Jednocześnie organizatorzy przypominają, że dobrych powodów do oddania krwi jest więcej – realizacja obywatelskiej postawy, wolne w pracy, wyniki badań, a nawet paczka czekolad.
Vampires: Bloodlord Rising to jedna z bardziej oczekiwanych polskich gier 2026 roku na Steam.
Za grę odpowiada studio Mehaman Games z Katowic, złożone głównie z twórców pikantnych gier Lust from Beyond oraz Lust for Darkness. Zespół korzysta ze wsparcia finansowego niemieckiego wydawcy Toplitz Productions, znanego przede wszystkim dzięki grze Medieval Dynasty.
W Vampires: Bloodlord Rising gracz wciela się w rolę wampira stojącego na czele klanu. Tytuł czerpie garściami z survivali, zmuszając do zapewnienia przetrwania w otwartym środowisku, gdzie ludzie są w stanie organizować się przeciwko krwiopijcom. Jako lider klanu, naszym zadaniem jest nie tylko dbać o stały dopływ czerwonego płynu, ale również zbudowanie warowni oraz sformowanie świty.
W tym miejscu znajdziecie dokładny regulamin akcji promocyjnej, z kolei tutaj jest karta gry na Steam.
