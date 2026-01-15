REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Gry

Oddajesz krew i dostajesz nową polską grę o wampirach. Ku chwale mrocznego lorda

Tworzona w Katowicach gra Vampires: Bloodlord Rising już za kilkanaście dni będzie miała swoją globalną premierę. Jej wydawca przygotował 1000 unikalnych kluczy, do rozdania graczom decydującym się na oddanie krwi.

Szymon Radzewicz
Gra Vampires: Bloodlord Rising
REKLAMA

Zdarza się, że wampiry nie muszą zdobywać krwi siłą. Czasem wystarczy kreatywna akcja marketingowa. Warto o niej wspomnieć, bo biorąc w niej udział robi się sporo dobrego, dostając grę Vampires: Bloodlord Rising w zamian za pozytywny uczynek.

REKLAMA

Oddajesz krew i dostajesz nową grę Vampires: Bloodlord Rising na Steam. Prosto od polskiego studia.

Zasady kampanii promocyjnej są proste: przygotowano dokładnie 1000 unikalnych kluczy Steam z grą Vampires: Bloodlord Rising, do rozdania pierwszym 1000 chętnym decydującym się na oddanie krwi. Wystarczy udać się do dowolnego centrum krwiodawstwa albo specjalistycznego punktu/autobusu, a następnie postępować zgodnie z klasyczną procedurą. W trakcie oddawania krwi należy wykonać zdjęcie kartki z hasztageiem #blood4bloodlord.

Po procedurze fotkę wysyła się z użyciem tego formularza, przygotowanego przez organizatorów akcji. Na szczęście jest banalnie krótki i sprowadza się do uzupełnienia imienia, maila, kraju oraz nazwy centrum krwiodawstwa. To tyle. Pozostaje mieć nadzieję, że zostałeś jednym z pierwszych 1000 krwiodawców, czekając na klucz Steam w skrzynce e-mail.

Akcja trwa od 15 do 30 stycznia 2026 r. Równocześnie z jej końcem swoją premierą będzie miało Vampires: Bloodlord Rising. Jednocześnie organizatorzy przypominają, że dobrych powodów do oddania krwi jest więcej – realizacja obywatelskiej postawy, wolne w pracy, wyniki badań, a nawet paczka czekolad.

Vampires: Bloodlord Rising to jedna z bardziej oczekiwanych polskich gier 2026 roku na Steam.

Za grę odpowiada studio Mehaman Games z Katowic, złożone głównie z twórców pikantnych gier Lust from Beyond oraz Lust for Darkness. Zespół korzysta ze wsparcia finansowego niemieckiego wydawcy Toplitz Productions, znanego przede wszystkim dzięki grze Medieval Dynasty.

W Vampires: Bloodlord Rising gracz wciela się w rolę wampira stojącego na czele klanu. Tytuł czerpie garściami z survivali, zmuszając do zapewnienia przetrwania w otwartym środowisku, gdzie ludzie są w stanie organizować się przeciwko krwiopijcom. Jako lider klanu, naszym zadaniem jest nie tylko dbać o stały dopływ czerwonego płynu, ale również zbudowanie warowni oraz sformowanie świty.

W tym miejscu znajdziecie dokładny regulamin akcji promocyjnej, z kolei tutaj jest karta gry na Steam.

Więcej o grach na Spider's Web:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Szymon Radzewicz
15.01.2026 20:58
Tagi: krewSteam
Najnowsze
20:45
Dyski HDD wracają do gry. O takich pojemnościach mogliśmy tylko śnić
Aktualizacja: 2026-01-15T20:45:06+01:00
20:25
Pokazali żarłoczne potwory z początków czasu. Kosmiczna zagadka wreszcie pękła
Aktualizacja: 2026-01-15T20:25:33+01:00
19:55
ChatGPT uderza w Tłumacza Google. Nowa usługa to potężny cios
Aktualizacja: 2026-01-15T19:55:13+01:00
19:17
To jest nowa Lara Croft. Gracze kłócą się, czy w ogóle przypomina tą z gier
Aktualizacja: 2026-01-15T19:17:51+01:00
19:00
Xiaomi mocno namiesza. Dla tych telefonów wyrzucisz iPhone'a
Aktualizacja: 2026-01-15T19:00:48+01:00
18:48
Padł rekord w produkcji energii. Ale co z bezpieczeństwem systemu?
Aktualizacja: 2026-01-15T18:48:34+01:00
18:15
Huawei FreeClip 2 lada moment w sklepach. Dziwne, ale sprytne
Aktualizacja: 2026-01-15T18:15:36+01:00
17:27
Elon Musk przykręca Groka. Koniec swobodnego rozbierania ludzi
Aktualizacja: 2026-01-15T17:27:59+01:00
17:17
Jest pierwsza Strefę Recyklingu w Polsce. Będziecie chcieli to u siebie
Aktualizacja: 2026-01-15T17:17:28+01:00
16:24
Aktualizacja Windowsa gasi ekran. To już nawet nie jest śmieszne
Aktualizacja: 2026-01-15T16:24:49+01:00
16:05
Abonament RTV także za telefon. Komuś się poprzewracało
Aktualizacja: 2026-01-15T16:05:32+01:00
15:21
Nawet pół miliona ludzi bez ciepła. "To był sygnał ostrzegawczy"
Aktualizacja: 2026-01-15T15:21:36+01:00
14:51
Oszuści nie dają spokoju nawet zmarłym. Ich metoda jest bezczelna
Aktualizacja: 2026-01-15T14:51:25+01:00
13:57
Zużywają tyle prądu jak nikt inny i mówią, że zapłacą. Łaskawcy
Aktualizacja: 2026-01-15T13:57:46+01:00
13:25
Grażyna, ta nowa Motorola Signature jest jakby luksusowa
Aktualizacja: 2026-01-15T13:25:24+01:00
13:23
Rok 2016 był 10 lat temu. Szkoda, że ty pozostałeś tak samo głupi
Aktualizacja: 2026-01-15T13:23:40+01:00
13:06
Tunel pod Łodzią zagrożony. "Czarny scenariusz prawdopodobny"
Aktualizacja: 2026-01-15T13:06:16+01:00
12:58
YouTube da ci kontrolę nad kontem dziecka. Lepiej z tego skorzystaj
Aktualizacja: 2026-01-15T12:58:00+01:00
12:36
Baza dla polskich F-35 gotowa. To najbardziej tajemniczy projekt naszej armii
Aktualizacja: 2026-01-15T12:36:25+01:00
11:58
Nikt nie chce nowych aplikacji. Ale gdy już je ma, buli jak za zboże
Aktualizacja: 2026-01-15T11:58:46+01:00
11:10
Kometa 3I/Atlas to już nie tylko nauka. "CIA chce uniknąć paniki"
Aktualizacja: 2026-01-15T11:10:06+01:00
10:59
Podwyżki cen telefonów nieuniknione. Producent pozbawia złudzeń
Aktualizacja: 2026-01-15T10:59:28+01:00
10:15
Alert RCB kazał mi zostać w domu. Żyję w państwie z kartonu klejonym na ślinę
Aktualizacja: 2026-01-15T10:15:13+01:00
10:00
Tego routera nie schowasz ze wstydu do szafy. Oto Huawei WiFi Mesh X3 Pro
Aktualizacja: 2026-01-15T10:00:00+01:00
9:00
OPPO Reno15 Pro: średniak z zaskakująco dobrym aparatem 200 MP
Aktualizacja: 2026-01-15T09:00:00+01:00
8:00
Ludzie rzucili się na Galaxy S25. Dziwne, bo za chwilę premiera S26
Aktualizacja: 2026-01-15T08:00:05+01:00
7:29
Na lotnisku wylosowali mnie do szczegółowej kontroli. Spociłem się z nerwów
Aktualizacja: 2026-01-15T07:29:07+01:00
7:15
Siri w końcu zmądrzeje. 7 funkcji uratuje ją przed kompromitacją
Aktualizacja: 2026-01-15T07:15:22+01:00
6:20
Łapią rosyjskie drony na wędkę. Brzmi absurdalnie, ale to skuteczne
Aktualizacja: 2026-01-15T06:20:00+01:00
6:15
Xbox ma Grę Roku, a ty nawet o tym nie wiesz. Co za porażka
Aktualizacja: 2026-01-15T06:15:00+01:00
6:10
Galaktyka nagle zgasła. Webb wskazał winnego
Aktualizacja: 2026-01-15T06:10:00+01:00
6:05
Coś dziwnego dzieje się na stacji kosmicznej. Mikroby dostały szału
Aktualizacja: 2026-01-15T06:05:00+01:00
6:00
Koniec diesla na kolei? Takich pociągów w Polsce jeszcze nie było
Aktualizacja: 2026-01-15T06:00:00+01:00
21:07
Kultowa MaSzyna za darmo. Polski symulator to legenda
Aktualizacja: 2026-01-14T21:07:30+01:00
20:15
ChatGPT będzie szeptał ci do ucha. Czego oni jeszcze nie wymyślą
Aktualizacja: 2026-01-14T20:15:50+01:00
19:34
Microsoft Flight Simulator 2024 na PS5 - recenzja. Żegnam Xboksa, chce ktoś kupić?
Aktualizacja: 2026-01-14T19:34:25+01:00
19:14
Nowe MacBooki jeszcze w tym miesiącu. Lepiej ich nie kupuj
Aktualizacja: 2026-01-14T19:14:37+01:00
18:53
Xiaomi znowu lepsze. Takiej baterii pozazdrościsz
Aktualizacja: 2026-01-14T18:53:28+01:00
18:46
Polacy dostali własne planetoidy. Kosmos właśnie je ochrzcił
Aktualizacja: 2026-01-14T18:46:27+01:00
18:20
Domowe pecety szukały obcych. Piknęło coś ciekawego i spojrzą tam teleskopy
Aktualizacja: 2026-01-14T18:20:34+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA