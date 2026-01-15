Oddajesz krew i dostajesz nową polską grę o wampirach. Ku chwale mrocznego lorda

Ładowanie...

Zdarza się, że wampiry nie muszą zdobywać krwi siłą. Czasem wystarczy kreatywna akcja marketingowa. Warto o niej wspomnieć, bo biorąc w niej udział robi się sporo dobrego, dostając grę Vampires: Bloodlord Rising w zamian za pozytywny uczynek.

Oddajesz krew i dostajesz nową grę Vampires: Bloodlord Rising na Steam. Prosto od polskiego studia.

Zasady kampanii promocyjnej są proste: przygotowano dokładnie 1000 unikalnych kluczy Steam z grą Vampires: Bloodlord Rising, do rozdania pierwszym 1000 chętnym decydującym się na oddanie krwi. Wystarczy udać się do dowolnego centrum krwiodawstwa albo specjalistycznego punktu/autobusu, a następnie postępować zgodnie z klasyczną procedurą. W trakcie oddawania krwi należy wykonać zdjęcie kartki z hasztageiem #blood4bloodlord.

Po procedurze fotkę wysyła się z użyciem tego formularza, przygotowanego przez organizatorów akcji. Na szczęście jest banalnie krótki i sprowadza się do uzupełnienia imienia, maila, kraju oraz nazwy centrum krwiodawstwa. To tyle. Pozostaje mieć nadzieję, że zostałeś jednym z pierwszych 1000 krwiodawców, czekając na klucz Steam w skrzynce e-mail.

Akcja trwa od 15 do 30 stycznia 2026 r. Równocześnie z jej końcem swoją premierą będzie miało Vampires: Bloodlord Rising. Jednocześnie organizatorzy przypominają, że dobrych powodów do oddania krwi jest więcej – realizacja obywatelskiej postawy, wolne w pracy, wyniki badań, a nawet paczka czekolad.

Vampires: Bloodlord Rising to jedna z bardziej oczekiwanych polskich gier 2026 roku na Steam.

Za grę odpowiada studio Mehaman Games z Katowic, złożone głównie z twórców pikantnych gier Lust from Beyond oraz Lust for Darkness. Zespół korzysta ze wsparcia finansowego niemieckiego wydawcy Toplitz Productions, znanego przede wszystkim dzięki grze Medieval Dynasty.

W Vampires: Bloodlord Rising gracz wciela się w rolę wampira stojącego na czele klanu. Tytuł czerpie garściami z survivali, zmuszając do zapewnienia przetrwania w otwartym środowisku, gdzie ludzie są w stanie organizować się przeciwko krwiopijcom. Jako lider klanu, naszym zadaniem jest nie tylko dbać o stały dopływ czerwonego płynu, ale również zbudowanie warowni oraz sformowanie świty.

W tym miejscu znajdziecie dokładny regulamin akcji promocyjnej, z kolei tutaj jest karta gry na Steam.

Szymon Radzewicz 15.01.2026 20:58

