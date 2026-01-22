Motorola znowu zachwyci. Po co kupować drogi telefon?

Ładowanie...

Mowa o Moto G67 oraz G77. To telefony ze średniej półki cenowej, które mają wszystko, czego potrzebuje przeciętny użytkownik. Ja się pytam - po co dziś przepłacać za telefon, jeśli nowe średniaki są tak dobrze wyposażone?

Motorola Moto G67 i Moto G77. Średniaki osiągnęły dojrzałość

Jeszcze kilka lat temu kupno telefonu za ok. 1000 zł wiązało się z dużymi wyrzeczeniami. Nierzadko otrzymywaliśmy ekran słabej jakości, wykonany w technologii LCD, wolny procesor czy zestaw aparatów, który w gorszych warunkach oświetleniowych kompletnie zawodził. Dziś w tego typu sprzętach mamy niemalże wszystko, co w droższych telefonach.

Motorola nadchodzącymi modelami G67 oraz G77 pokazuje, że średnia półka wcale nie jest gorsza. W przypadku G67 specyfikacja techniczna wygląda tak:

procesor MediaTek Dimensity 6300;

4 GB RAM, 128 GB pamięci na dane;

ekran 6,8 cala, AMOLED, rozdzielczość FullHD+, odświeżanie 120 Hz;

aparat główny 50 Mpix (LYT-600), ultraszeroki 8 Mpix;

aparat przedni 32 Mpix;

akumulator 5200 mAh, ładowanie 30 W;

wodoszczelność IP64;

system Android 16.

Z kolei Motorola Moto G77 otrzymała więcej pamięci i ulepszony układ:

procesor MediaTek Dimensity 6400;

8 GB RAM, 128 GB pamięci na dane;

ekran 6,8 cala, AMOLED, rozdzielczość FullHD+, odświeżanie 120 Hz, szkło Gorilla Glass 7i;

aparat główny 108 Mpix, ultraszeroki 8 Mpix;

aparat przedni 32 Mpix;

akumulator 5200 mAh, ładowanie 30 W;

wodoszczelność IP64;

system Android 16.

W obu urządzeniach nie brakuje wsparcia rozszerzenia pamięci o kartę microSD, eSIM, WiFi 5 oraz Bluetooth 5.4. Największym problemem G67 (o ile informacje się sprawdzą) będzie pamięć operacyjna - 4 GB w dzisiejszych czasach to zdecydowanie za mało. 6 GB w tanich smartfonach jest jeszcze akceptowalne, a 8 GB stało się standardem. Aby uzyskać więcej RAM-u, trzeba będzie dopłacić do wyższego modelu.

Poza pamięcią są to telefony, które można polecić większości osób

Osobiście unikałbym smartfonów z 4 GB RAM-u, ale reszta specyfikacji urządzeń jest w pełni akceptowalna. Powiem więcej - kupno telefonu za 3-4 tys. zł z perspektywy typowego Kowalskiego nie ma sensu w momencie, gdy takie urządzenia są na rynku. Telefony ze średniej półki cenowej charakteryzują się najniższymi marżami - producenci zarabiają na nich najmniej, dzięki czemu możemy nabyć je w tak dobrych cenach.

W przypadku modeli z wyższej półki marże są większe, a stosunek ceny do ulepszeń, jakie otrzymujemy dopłacając względem średniaka - niższy. Nie bez powodu w Polsce to właśnie tańsze telefony sprzedają się najlepiej. W rankingu najpopularniejszych modeli w Orange roku 2025 r. była m.in. Motorola Moto G35, Galaxy A56 czy Redmi Note 14 Pro. Polacy rozsądnie kupują swoje urządzenia i bardzo dobrze.

Albert Żurek 22.01.2026 16:48

