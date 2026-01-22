REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Sprzęt

Motorola znowu zachwyci. Po co kupować drogi telefon?

Motorola wprowadzi na rynek dwa nowe tańsze smartfony z serii Moto G. W sieci pojawiły się informacje na ich temat i zapowiadają się naprawdę obiecująco.

Albert Żurek
Motorola Moto
REKLAMA

Mowa o Moto G67 oraz G77. To telefony ze średniej półki cenowej, które mają wszystko, czego potrzebuje przeciętny użytkownik. Ja się pytam - po co dziś przepłacać za telefon, jeśli nowe średniaki są tak dobrze wyposażone?

REKLAMA

Motorola Moto G67 i Moto G77. Średniaki osiągnęły dojrzałość

Jeszcze kilka lat temu kupno telefonu za ok. 1000 zł wiązało się z dużymi wyrzeczeniami. Nierzadko otrzymywaliśmy ekran słabej jakości, wykonany w technologii LCD, wolny procesor czy zestaw aparatów, który w gorszych warunkach oświetleniowych kompletnie zawodził. Dziś w tego typu sprzętach mamy niemalże wszystko, co w droższych telefonach.

Motorola nadchodzącymi modelami G67 oraz G77 pokazuje, że średnia półka wcale nie jest gorsza. W przypadku G67 specyfikacja techniczna wygląda tak:

  • procesor MediaTek Dimensity 6300;
  • 4 GB RAM, 128 GB pamięci na dane;
  • ekran 6,8 cala, AMOLED, rozdzielczość FullHD+, odświeżanie 120 Hz;
  • aparat główny 50 Mpix (LYT-600), ultraszeroki 8 Mpix;
  • aparat przedni 32 Mpix;
  • akumulator 5200 mAh, ładowanie 30 W;
  • wodoszczelność IP64;
  • system Android 16.

Z kolei Motorola Moto G77 otrzymała więcej pamięci i ulepszony układ:

  • procesor MediaTek Dimensity 6400;
  • 8 GB RAM, 128 GB pamięci na dane;
  • ekran 6,8 cala, AMOLED, rozdzielczość FullHD+, odświeżanie 120 Hz, szkło Gorilla Glass 7i;
  • aparat główny 108 Mpix, ultraszeroki 8 Mpix;
  • aparat przedni 32 Mpix;
  • akumulator 5200 mAh, ładowanie 30 W;
  • wodoszczelność IP64;
  • system Android 16.

W obu urządzeniach nie brakuje wsparcia rozszerzenia pamięci o kartę microSD, eSIM, WiFi 5 oraz Bluetooth 5.4. Największym problemem G67 (o ile informacje się sprawdzą) będzie pamięć operacyjna - 4 GB w dzisiejszych czasach to zdecydowanie za mało. 6 GB w tanich smartfonach jest jeszcze akceptowalne, a 8 GB stało się standardem. Aby uzyskać więcej RAM-u, trzeba będzie dopłacić do wyższego modelu.

Czytaj też:

Poza pamięcią są to telefony, które można polecić większości osób

Osobiście unikałbym smartfonów z 4 GB RAM-u, ale reszta specyfikacji urządzeń jest w pełni akceptowalna. Powiem więcej - kupno telefonu za 3-4 tys. zł z perspektywy typowego Kowalskiego nie ma sensu w momencie, gdy takie urządzenia są na rynku. Telefony ze średniej półki cenowej charakteryzują się najniższymi marżami - producenci zarabiają na nich najmniej, dzięki czemu możemy nabyć je w tak dobrych cenach.

REKLAMA

W przypadku modeli z wyższej półki marże są większe, a stosunek ceny do ulepszeń, jakie otrzymujemy dopłacając względem średniaka - niższy. Nie bez powodu w Polsce to właśnie tańsze telefony sprzedają się najlepiej. W rankingu najpopularniejszych modeli w Orange roku 2025 r. była m.in. Motorola Moto G35, Galaxy A56 czy Redmi Note 14 Pro. Polacy rozsądnie kupują swoje urządzenia i bardzo dobrze. 

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Albert Żurek
22.01.2026 16:48
Tagi: MotorolaSmartfony
Najnowsze
16:43
Wielka aktualizacja starszych telewizorów TCL. Szykuj się na nowości
Aktualizacja: 2026-01-22T16:43:21+01:00
15:13
Atak na polską elektrociepłownię. Prokuratura wkracza do akcji
Aktualizacja: 2026-01-22T15:13:27+01:00
15:06
Mesh Wi-Fi czy zwykły router? Co lepsze?
Aktualizacja: 2026-01-22T15:06:34+01:00
15:05
Jest pomysł na przyszłość PDF-ów. To prezentacje i... podcasty
Aktualizacja: 2026-01-22T15:05:36+01:00
15:02
Mój laptop właśnie stał się Xboxem. Twój może też
Aktualizacja: 2026-01-22T15:02:02+01:00
14:57
Polski Pentagon to nowe CPK. Tak ma wyglądać Kwatera Główna RP
Aktualizacja: 2026-01-22T14:57:04+01:00
13:51
Nintendo Switch 2 w cenie, jakiej zaraz nie zobaczysz. Kupuj, zanim podrożeje
Aktualizacja: 2026-01-22T13:51:19+01:00
13:32
Netflix zmienia aplikację. Będziesz scrollować seriale jak na TikToku
Aktualizacja: 2026-01-22T13:32:36+01:00
13:08
Koniec z przepłacaniem. OnePlus 15R ma wszystko, czego potrzebujesz
Aktualizacja: 2026-01-22T13:08:49+01:00
13:00
Potężny huk nad Trójmiastem. Rosyjski samolot zbliżył się do granicy
Aktualizacja: 2026-01-22T13:00:35+01:00
11:59
Nadciąga superszybki internet z kosmosu. Starlink przy nim to żółw
Aktualizacja: 2026-01-22T11:59:49+01:00
11:14
Galaxy Z Fold 8 z nowym ekranem. To może być przełom składaków
Aktualizacja: 2026-01-22T11:14:23+01:00
10:50
Gry Nintendo już po polsku. Gram i wciąż nie dowierzam, piękna zmiana
Aktualizacja: 2026-01-22T10:50:47+01:00
10:31
Apple chce nam wcisnąć gadżet, który już raz poległ. Nic się nie nauczyli
Aktualizacja: 2026-01-22T10:31:50+01:00
10:01
Huawei FreeClip 2 to słuchawki czy biżuteria? Moja żona je pokochała
Aktualizacja: 2026-01-22T10:01:28+01:00
9:44
Małpki poza kaucją to absurd. Rząd "daje sobie czas", a tu trzeba działać
Aktualizacja: 2026-01-22T09:44:51+01:00
9:19
Mam dość nudnych telefonów. Producenci wreszcie przejrzeli na oczy
Aktualizacja: 2026-01-22T09:19:43+01:00
8:59
Galaxy Ring zyska nowe moce. Samsung szykuje znaczące ulepszenia
Aktualizacja: 2026-01-22T08:59:44+01:00
8:17
Siri, zdejmij maskę. Apple właśnie oddał iPhone'a w ręce Google'a
Aktualizacja: 2026-01-22T08:17:43+01:00
7:51
Kometa 3I/Atlas to chemiczny kameleon. Kopernik miał rację
Aktualizacja: 2026-01-22T07:51:43+01:00
6:33
Tak się powinno robić cienkie smartfony. iPhone Air staje w kącie
Aktualizacja: 2026-01-22T06:33:00+01:00
6:12
Alert RCB: zostańcie w domach. Mieszkańcy: gdzie darmowe autobusy?
Aktualizacja: 2026-01-22T06:12:00+01:00
6:05
Odbiorą od ciebie butelki i puszki. Przeciwnicy systemu kaucyjnego tracą argument
Aktualizacja: 2026-01-22T06:05:00+01:00
5:45
Dziwna pogoda na biegunach Jowisza i Saturna. Mogą dosłownie pękać
Aktualizacja: 2026-01-22T05:45:00+01:00
5:38
KUNA poradzi sobie nawet w śniegu. Już ją testują w boju
Aktualizacja: 2026-01-22T05:38:00+01:00
20:40
Trzęsienie na rynku oprogramowania. Młode pokolenie nie ma sentymentu
Aktualizacja: 2026-01-21T20:40:20+01:00
20:08
9000 mAh w smartfonie. Powerbanka wyrzucisz do kosza
Aktualizacja: 2026-01-21T20:08:43+01:00
19:23
Taki będzie Galaxy S26 Ultra. Jednego koloru nie szukaj
Aktualizacja: 2026-01-21T19:23:25+01:00
19:20
Żabka testuje nowy automat. Nie musisz podchodzić do kasy
Aktualizacja: 2026-01-21T19:20:50+01:00
18:27
Google drwi z ChataGPT. "Ciekawe, że tak wcześnie"
Aktualizacja: 2026-01-21T18:27:40+01:00
18:22
Spotify ze świetną nowością. Nie będzie trzeba wybierać
Aktualizacja: 2026-01-21T18:22:40+01:00
18:17
Koniec tanich SSD. Ważny producent ma złe wieści
Aktualizacja: 2026-01-21T18:17:49+01:00
18:01
Coś napędza wybuchy Słońca. Chyba właśnie trafili na winnego
Aktualizacja: 2026-01-21T18:01:09+01:00
17:27
Ten sprzęt w walizce to nie gadżet. Liczby nie kłamią
Aktualizacja: 2026-01-21T17:27:29+01:00
17:00
Tych słuchawek nie poczujesz w uszach. Sony zaskoczyło
Aktualizacja: 2026-01-21T17:00:34+01:00
16:38
Szef Microsoftu opowiada piękne bajki. "Stracimy społeczne przyzwolenie"
Aktualizacja: 2026-01-21T16:38:33+01:00
16:17
W gry z Xboxa zagrasz za darmo. Nie musisz mieć konsoli
Aktualizacja: 2026-01-21T16:17:30+01:00
15:56
Ogrzeją się w nietypowy sposób. Pierwsza taka inwestycja
Aktualizacja: 2026-01-21T15:56:53+01:00
15:55
mObywatel z ulepszeniem. Koniec chodzenia do urzędu
Aktualizacja: 2026-01-21T15:55:14+01:00
15:39
Windows 11 psuje aplikacje. To już nie jest zabawne
Aktualizacja: 2026-01-21T15:39:13+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA