REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Ekologia

Minister krótko o cenach energii. Bez atomu zapłaczemy

Nieco już zapomniana surowa zima każe zwrócić uwagę na ceny energii.

Adam Bednarek
cena energii
REKLAMA

W rozmowie z RMF FM Wojciech Wrochna, wiceminister energii, przyznał, że rachunki za energię mogą być o "kilkanaście procent" wyższe. Powodem jednak nie jest to, że energia jest droga, ale to, że chcemy, aby w domach było cieplej.

Jeżeli jest zimno i więcej grzejemy, to te rachunki będą wyższe, ale nie zależy to od ceny energii, ale zużycia – stwierdził przedstawiciel resortu.

REKLAMA

Zdaniem wiceministra nikt nie powinien obawiać się kosztów, bowiem "w ciągu ostatnich lat udało się obniżyć rachunki za energię". A w przyszłości im więcej będzie odnawialnych źródeł energii, tym jeszcze mniejsze kwoty.

OZE jest ważne – "musimy zbudować więcej odnawialnej energii, trzeba odejść od brudnej energii", jak zaznaczył Wrochna – ale kluczowy jest atom.

Wiceminister energii przyznał wprost: bez atomu nie będzie taniej energii

Póki co prace nad pierwszą elektrownią atomową odbywają się bez żadnych opóźnień - zapewnił Wrochna. W 2026 r. powinniśmy poznać lokalizację drugiej. W grze pozostał Konin i Bełchatów. W obu tych regionach wszyscy przekonują, że to u nich powinna stanąć druga polska elektrownia jądrowa.

W ostatnich dniach prezes Banku Gospodarstwa Krajowego spotkał się z wiceprezesem Polskich Elektrowni Jądrowych, aby przedyskutować możliwości finansowania przez BGK budowy pierwszej elektrowni jądrowej w Polsce.

Budując elektrownię jądrową, a razem z nią cały polski sektor jądrowy budujemy też silny fundament dla wzrostu gospodarczego Polski. Elektrownia jądrowa to m.in. nowe miejsca pracy, wsparcie przemysłu, wymiany handlowej czy też impuls dla sektora edukacyjnego. Myślimy w perspektywie kilkudziesięciu lat. I właśnie tu i teraz rozmawiamy o finansowaniu nie na dwa czy trzy kolejne lata, ale w perspektywie długoterminowej. Współpraca z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, to kolejny przykład tego, że polskie podmioty mogą być istotną część realizowanego przez nas projektu – mówił Piotr Piela, wiceprezes Zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

PEJ szykuje się już na przybycie pracowników, którzy będą budować pierwszą polską elektrownię jądrową. Rozpoczęto analizę dostępnych i planowanych miejsc noclegowych w rejonie budowy elektrowni jądrowej Lubiatowo – Kopalino. Największe zapotrzebowanie szacowane jest na lata 2030–2035, kiedy to na placu budowy może pracować nawet 12 tys. osób.

- Budowa elektrowni jądrowej wymaga szczegółowego planowania, także w obszarach, które nie są bezpośrednio związane z technologią czy infrastrukturą energetyczną. Jednym z nich jest zapewnienie odpowiednich warunków zakwaterowania dla pracowników zaangażowanych w realizację inwestycji. Prowadzona obecnie analiza bazy noclegowej, realizowana we współpracy z Agencją Rozwoju Pomorza, pozwoli nam rzetelnie ocenić dostępność obiektów w regionie, ich standard oraz możliwości dojazdu do placu budowy. Chcemy w jak największym stopniu bazować na potencjale regionu i współpracować z przedsiębiorcami z Pomorza. Pozwoli nam to nie tylko sprawnie zaplanować realizację inwestycji, ale jednocześnie przyniesie wymierne korzyści dla regionu – wyjaśnił Marek Woszczyk, prezes zarządu Polskich Elektrowni Jądrowych.

W 2028 r. dojdzie do wylania tzw. betonu jądrowego, czyli faktycznego startu budowy elektrowni. Prace trwają, a my na razie musimy zadowolić się zapowiedziami i obietnicami tańszego prądu.

Czytaj też:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Adam Bednarek
21.01.2026 15:37
Tagi: EnergetykaEnergia jądrowaPrąd elektryczny
Najnowsze
14:31
Coca-Cola się zmieni. Nowy składnik w zdrowej wersji
Aktualizacja: 2026-01-21T14:31:25+01:00
13:04
Tak umiera Słońce. Przerażające, ale nie można oderwać wzroku
Aktualizacja: 2026-01-21T13:04:37+01:00
12:47
System kaucyjny zaliczył falstart. Teraz przyspiesza jak szalony
Aktualizacja: 2026-01-21T12:47:47+01:00
12:23
Pierwsza krowa na świecie, która drapie się patykiem. Naukowcy oszołomieni
Aktualizacja: 2026-01-21T12:23:21+01:00
11:16
Orange żegna papierowe umowy. Nowa usługa to czysta wygoda
Aktualizacja: 2026-01-21T11:16:34+01:00
11:07
Wielkie koncerny wciąż chcą, żebyś płacił za transport wody. HOLY udowadnia, że to przeszłość
Aktualizacja: 2026-01-21T11:07:55+01:00
10:31
ChatGPT sam sprawdzi, ile masz lat. Algorytm wyczuje, że kręcisz
Aktualizacja: 2026-01-21T10:31:49+01:00
9:47
Jaki telefon do zdjęć i wideo w normalnych pieniądzach? Mam kilka opcji
Aktualizacja: 2026-01-21T09:47:46+01:00
9:39
Samsung: "nasze tanie telefony nie podrożeją". Znaleźli sposób
Aktualizacja: 2026-01-21T09:39:36+01:00
9:02
Firmy dostały list z instrukcją na wojnę. Szykują się do obrony totalnej
Aktualizacja: 2026-01-21T09:02:20+01:00
8:09
Koniec AirPodsów, jakie znamy. Apple stawia na kamery i machanie rękami
Aktualizacja: 2026-01-21T08:09:57+01:00
7:27
Europa szykuje bicz na Muska. "Koniec z cyfrowym rynsztokiem"
Aktualizacja: 2026-01-21T07:27:57+01:00
6:45
Motorola Edge 70 Fusion zawstydzi iPhone'a 17e. Mocne trzewia i bateria
Aktualizacja: 2026-01-21T06:45:00+01:00
6:34
ChatGPT niedługo zbankrutuje. Jak to możliwe? Z satysfakcją tłumaczę
Aktualizacja: 2026-01-21T06:34:00+01:00
6:23
Pan i Pani Smirnow. Małżeństwo z Rosji szpieguje nas i śle bombę kurierem
Aktualizacja: 2026-01-21T06:23:00+01:00
6:12
Procesor NVIDIA w laptopie zamiast AMD i Intela. Ten przełom już rusza
Aktualizacja: 2026-01-21T06:12:00+01:00
6:01
Fuzja OnePlus, Realme i Oppo może zmienić rynek. Tylko fani nie chcą
Aktualizacja: 2026-01-21T06:01:00+01:00
22:00
Samsung Galaxy A57 będzie hitem. Najbardziej opłacalny smartfon 2026
Aktualizacja: 2026-01-20T22:00:02+01:00
20:59
Przywrócili legendarną serię reklam Mac vs PC. I to dla okrutnego produktu
Aktualizacja: 2026-01-20T20:59:36+01:00
20:42
Ryanair kpi z Elona Muska. Rusza promocja "dla wielkich idiotów"
Aktualizacja: 2026-01-20T20:42:24+01:00
20:00
Tajemnicza choroba astronauty. Ewakuowali go ze Stacji Kosmicznej
Aktualizacja: 2026-01-20T20:00:00+01:00
19:28
Android już nie taki otwarty. Google utrudnia instalowanie apek z sieci
Aktualizacja: 2026-01-20T19:28:03+01:00
19:14
Apple zmienia App Store na gorsze. Granica przyzwoitości przekroczona
Aktualizacja: 2026-01-20T19:14:19+01:00
18:33
Ziemia straci grawitację na 7 sekund? NASA tłumaczy, Internet oszalał
Aktualizacja: 2026-01-20T18:33:32+01:00
18:08
Stolica polskiego smogu ma komunikację za darmo. I hejterzy się duszą
Aktualizacja: 2026-01-20T18:08:45+01:00
17:31
Kometa 3I/Atlas jest za symetryczna. Takich smug nie ma w świecie komet
Aktualizacja: 2026-01-20T17:31:52+01:00
16:59
"AI jest dobre, wy nie rozumiecie” Szef Razera chwali słoik z hologramem
Aktualizacja: 2026-01-20T16:59:00+01:00
16:50
Wyczekiwany gadżet OpenAI robią ludzie z Apple. Będzie stale z tobą
Aktualizacja: 2026-01-20T16:50:10+01:00
16:17
W 2026 smartfony będą droższe. O dziwo biedni tego nie poczują
Aktualizacja: 2026-01-20T16:17:06+01:00
16:06
ChatGPT miał zabić człowieka. Zarzuty są naprawdę ciężkie
Aktualizacja: 2026-01-20T16:06:02+01:00
15:45
iPhone 18 Pro poznasz od razu po ekranie. Dobra zmiana pod szkłem
Aktualizacja: 2026-01-20T15:45:48+01:00
15:24
Przez włam do e-dzienników kradną rodzicom kasę. Tu nie chodzi o oceny
Aktualizacja: 2026-01-20T15:24:36+01:00
14:59
Koniec telewizorów Sony, jakie znamy. Marka przejęta, trzęsienie na rynku
Aktualizacja: 2026-01-20T14:59:16+01:00
14:07
Realme ma smartfon jak powerbank. To jedyny sensowny kierunek w 2026 r.
Aktualizacja: 2026-01-20T14:07:04+01:00
13:26
Polacy kombinują, jak oszukać na kaucji. Ten "spryt" to zwykła głupota
Aktualizacja: 2026-01-20T13:26:51+01:00
12:23
Podniebne czołgi już w Polsce. To prawdziwy potwór na polu walki
Aktualizacja: 2026-01-20T12:23:55+01:00
12:07
PKP Intercity bije rekordy. Ambitny cel coraz bliżej
Aktualizacja: 2026-01-20T12:07:10+01:00
10:51
Rosję przerazili męscy tancerze w GTA 6. "Moralne zepsucie"
Aktualizacja: 2026-01-20T10:51:24+01:00
10:15
Połączyła PS5, Xboxa i Switcha w jedną konsolę. Czyste szaleństwo
Aktualizacja: 2026-01-20T10:15:34+01:00
9:43
Polska zapłonęła na purpurowo. To był spektakularny pokaz
Aktualizacja: 2026-01-20T09:43:42+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA