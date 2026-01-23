REKLAMA
Mapy Google zmieniają zgłoszenia drogowe. Zrobili to bez sensu

Mapy Google pozwolą lepiej zarządzać przesłanymi zgłoszeniami na drodze. Ale nie tak, jakbyś tego chciał.

Albert Żurek
Nowe funkcje Map Google
Google zamierza dodać możliwość wycofywania zgłoszeń w funkcji raportowania incydentów zauważonych na drodze. Zmiana podejścia Google’a do tego rozwiązania jest jednak mocno ograniczona. 

Usuniesz zgłoszenia z Map Google. Dziwne, że tak późno

Kluczową funkcją Map Google jest możliwość zgłaszania incydentów na drodze. Dzięki niej możemy ostrzec innych użytkowników o kontroli policji, korku, obiektu na drodze czy wypadku.

Może zdarzyć się tak, że przez przypadek klikniemy złą kategorię, co potencjalnie może zmylić innych kierowców. Można też nieumyślnie kliknąć zgłoszenie (chociaż jest to dość trudne). Dotychczas Google nie dawał możliwości cofnięcia zgłoszenia, a użytkownicy nie mieli praktycznie żadnej kontroli nad przesyłanymi raportami.

Mogliśmy co najwyżej czekać, aż innym wyświetli się komunikat z prośbą o potwierdzenie lub odrzucenie informacji, czy wcześniej zgłoszony incydent na drodze wciąż obowiązuje. Tymczasem Android Authority w wersji 26.04.01 Map Google znalazł wzmiankę o nadchodzącej opcji usuwania przez użytkowników wszystkich wysłanych raportów. 

Opcja usunięcia ma być jednak nieco ukryta - znajdzie się w Ustawieniach, w sekcji Lokalizacja i prywatność. Po jej wybraniu wszystkie wcześniejsze zgłoszenia nie będą już powiązane z naszym kontem Google i zostaną usunięte po ich wygaśnięciu .

Nietypowe i ograniczone podejście

W moim odczuciu Google nieco zmarnował potencjał nadchodzącej funkcji i z niewiadomego mi powodu ograniczył jej działanie do ogólnego usunięcia historii zgłoszeń. Nie zdecydowano się na możliwość usuwania konkretnych raportów. Gdybyśmy mogli zaznaczyć wybrane zgłoszenia, otrzymalibyśmy jeszcze większą kontrolę nad przypadkowymi zgłoszeniami. 

Zakładając, że chcemy zgłosić kontrolę policji, możemy omyłkowo kliknąć kafelek obok - np. dotyczący zamknięcia pasa. W efekcie inny kierowca, szczególnie na mało ruchliwej drodze, nie otrzyma precyzyjnej informacji. W przypadku raportów wysyłanych na zatłoczonych odcinkach trasy nie powinno to jednak stanowić problemu, ponieważ bazują one na danych od wielu kierowców, a jedno omyłkowe zgłoszenie nie powinno zakłócić przekazu.

Osobiście widziałbym tu możliwość usuwania raportów z ostatnich kilkunastu minut za pomocą wygodnego przycisku, zamiast funkcji zakopanej głęboko w opcjach lokalizacji.

