Ładowanie...

Nowe propozycje Japończyków stanowią połączenie klasycznych gramofonów oraz nowoczesnych bezprzewodowych głośników Bluetooth. Sprzęty są dedykowane dla różnych typów odbiorców.

REKLAMA

Sony PS-XL3BT - gramofon z funkcją Bluetooth dla początkujących

Pierwszą z nowych opcji jest model PS-XL3BT. To sprzęt dedykowany dla zaczynających przygodę z płytami winylowymi, którzy niekoniecznie potrzebują najlepszej jakości dźwięku. Ale jednocześnie nie chcą kupować taniego modelu, na którym utwory ze świeżo zakupionej płyty Taco Hemingwaya będą brzmieć tak, jak gdyby przechodziły przez chiński transmiter Bluetooth.

PS-XL3BT charakteryzuje się w pełni automatycznym sterowaniem za sprawą jednego przycisku. Producent zastosował tu wysokiej jakości wkładkę gramofonową, wsparcie trzech poziomów wzmocnienia, aluminiowy talerz oraz przezroczystą pokrywę. Takie połączenie ma gwarantować stabilność odtwarzania i ochronę płyt.

Sprzęt wspiera dwie prędkości: 33 1/3 RPM oraz 45 RPM i obsługuje płyty o średnicy 7 i 12 cali. Producent twierdzi, że ten model ma zapewniać ciepły, analogowy dźwięk i płynne prowadzenie igły. Sony uczyniło gramofon nieco bardziej inteligentnym - wprowadziło tutaj wsparcie Bluetooth z obsługą kodeków aptX oraz aptX Adaptive. Można też skorzystać z klasycznego zintegrowanego przewodu.

Czytaj też:

Sony PS-XL5BT - wyższa jakość dźwięku

Drugi model PS-XL5BT został stworzony dla bardziej zaawansowanych słuchaczy, którym zależy na wyższej jakości dźwięku. W urządzeniu znalazła się sztywna jednoczęściowa obudowa, aluminiowe ramię i gumowa mata stworzona z myślą o tłumieniu wibracji zachowaniu czystości dźwięku. Wkładka gramofonowa jest jeszcze wyższej klasy niż w modelu XL3BT i ma zapewniać bogaty dźwięk oraz rozległą przestrzeń akustyczną.

Oprócz tego w urządzeniu zastosowano identyczne rozwiązania jak w niższej wersji: przezroczystą pokrywę, wsparcie dwóch prędkości 33 1/3 RPM oraz 45 RPM, płyt o średnicy 7 i 12 cali oraz moduł Bluetooth. W Sony PS-XL5BT postawiono też na pozłacane gniazda audio dla fanów przewodowego połączenia.

REKLAMA

Powrót gramofonów do łask

Artyści muzyczni coraz częściej stawiają na specjalne winylowe wydania swoich płyt. Wobec czego fani, którzy nie tylko chcą kolekcjonować tego typu nośniki, chętniej kupują gramofony. Tańsze urządzenia tej kategorii mogą nie oddawać w pełni charakteru winylowej płyty. Kupując nośniki za 200 zł (lub więcej) rozsądnie jest postawić an sprzęt renomowanej marki. Podejście z Bluetooth jednocześnie sprawia, że można korzystać z urządzenia jako klasyczny głośnik do Spotify.

REKLAMA

Albert Żurek 22.01.2026 18:01

Ładowanie...