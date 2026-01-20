Android już nie taki otwarty. Google utrudnia instalowanie apek z sieci

Ładowanie...

Android od zawsze wyróżniał się otwartym charakterem, umożliwiając pobieranie oprogramowania z internetu oraz innych sklepów z aplikacjami. Firma jednak zamierza to nieco zmienić, lecz bez ograniczania wolności użytkowników. Nie postąpi jak Apple, ale zachęci cię do refleksji, czy aby na pewno wiesz, co robisz.

Google każe ci się zastanowić, zanim zainstalujesz aplikację spoza Google Play

W sierpniu 2025 r. Google zapowiedział, że system Android uniemożliwi instalację aplikacji niezweryfikowanych twórców. Weryfikacja miała być wymagana też dla programistów oferujących swoje oprogramowanie poza sklepem Play.

Taka decyzja miała sprawić, że instalowanie aplikacji pobranych z internetu byłoby znacznie utrudnione. W listopadzie jednak gigant wycofał się z tej decyzji i sprawił, że aplikacje niezweryfikowanych twórców wciąż będą dostępne dla większości użytkowników.

Specjaliści Androida w kodzie sklepu Google Play zauważyli wzmianki potwierdzające prace nad nowym systemem, który ma chronić użytkowników przed aplikacjami z nieznanych źródeł. Nie będzie to jednak zaawansowana technika, która rozwiąże wszystkie problemy oprogramowania pobieranego z internetu. Google zamiast tego doda coś, co można nazwać warstwą odpowiedzialności.

W praktyce telefon będzie wymagać od użytkownika jasnej zgody i potwierdzenia, że ryzyko jest znane. Funkcję nazwano instalacja bez weryfikacji. Rozwiązanie ma działać w taki sposób, że system będzie wymagać połączenia internetowego, na co wskazują komunikaty:

Brak internetu, nie można zweryfikować dewelopera aplikacji. Nie można teraz zweryfikować aplikacji.

Funkcja jednak nie zostanie stworzona, aby zablokować instalację aplikacji. Ale w celu próby zweryfikowania, czy twórca jest godny zaufania. Jeśli system nie będzie w stanie tego potwierdzić, wyświetli dodatkowe ostrzeżenie:

Jeśli zainstalujesz bez weryfikacji, pamiętaj, że aplikacje od niezweryfikowanych deweloperów mogą narazić Twoje urządzenie i dane na ryzyko.

Rozwiązanie będzie zatem starać się zniechęcić użytkownika do instalacji oprogramowania pochodzącego od niezweryfikowanych źródeł. Tak, aby przed kliknięciem Instaluj zastanowił się, czy aby na pewno aplikacja pobrana z internetu nie wyrządzi szkód na jego urządzeniu.

Edukacja zamiast zakazu

Jeśli jesteś typem osoby, która i tak instaluje wszystkie aplikacje wyłącznie ze Sklepu Play, sprawa cię nie dotyczy. Ale Android jest uwielbiany przede wszystkim ze względu na otwarty charakter i możliwość instalowania aplikacji z różnych źródeł. Wielu użytkowników dobrze wie, co robi w momencie pobierania oprogramowania spoza sklepu Play. Google nie odbierze im tej wolności.

Instalacja spoza Google Play jest jednym z głównych narzędzi oszustów internetowych, którzy wstrzykują złośliwe oprogramowanie do różnych aplikacji i mają nadzieję, że mniej zaawansowany użytkownik trafi na ich plik. Dlatego podejście edukacji zamiast wprowadzania zakazu jest znacznie lepsze.

Albert Żurek 20.01.2026 19:28

