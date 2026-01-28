Google nie będzie wyświetlać głupot. Uwierzę, jak zobaczę

Ładowanie...

Przeglądy AI to odpowiedzi wyświetlane na samej górze strony wyszukiwarki pojawiające się przy niektórych zapytaniach. Zamysł jest taki, że np. po wpisaniu "ile gotować jajko" nie musimy przejść na stronę internetową z poradnikiem. Odpowiedź mamy jak na tacy. Dotychczas odpowiedzi często były nietrafne i użytkownik nie mógł z nimi nic zrobić. To ma się zmienić.

Przeglądy AI w Google z ulepszeniem. Dokładniejsze i użyteczniejsze

Google wdrożył ulepszenia funkcji przeglądu AI. Od teraz rozwiązanie bazuje na modelu Gemini 3 i ma to dotyczyć użytkowników na całym świecie - także w Polsce. Trzecia wersja rozwiązania Google już wcześniej była dostępna w przeglądzie AI oraz w aplikacji Gemini.

Wcześniejsza wersja funkcji bazowała na starszych wersjach modeli. W praktyce zmiana powinna przynieść zauważalne efekty - wyniki będą bardziej szczegółowe oraz co istotne, dokładniejsze. Możemy oczekiwać także szybszych odpowiedzi.

Przegląd AI

Drugie usprawnienie w przeglądzie AI w wyszukiwarce Google odnosi się do użyteczności rozwiązania. Dotychczas narzędzie wyświetlało wyłącznie odpowiedź. Użytkownik nie mógł z nią wchodzić w interakcję. Do dyspozycji przycisk Pokaż więcej, który wyświetlał dodatkowe szczegóły w danej kwestii.

Jeśli odpowiedź nas nie satysfakcjonowała mogliśmy przejść do trybu AI, czyli osobnego narzędzia Google’a. Wówczas musieliśmy opuścić ekran wyszukiwarki.

Natomiast teraz po kliknięciu Pokaż więcej interfejs wyszukiwarki Google wyświetla nam okno czatbota, dzięki któremu możemy zadawać dodatkowe pytania. Najważniejsze jest jednak to, że oprogramowanie nie wysyła nas na osobną stronę. Jeśli uznamy, że odpowiedź sztucznej inteligencji nas nie zadowala możemy przejść do odpowiedzi na podstawie stron internetowych. Opcja zapewnia możliwość zadawania pytań uzupełniających oraz włączenia się do konwersacji.

W naszych testach odkryliśmy, że użytkownicy preferują sposób, który naturalnie przechodzi w rozmowę — a zadawanie pytań uzupełniających z zachowaniem kontekstu z podglądów AI sprawia, że ​​wyszukiwanie jest bardziej pomocne - twierdzi Google.

Ulepszone przeglądy sztucznej inteligencji są już dostępne dla pierwszych użytkowników. Ja zauważyłem rozwiązanie u siebie na smartfonie z iOS w aplikacji Google. Na innych platformach - mobilnej i desktopowej przeglądarce jeszcze nie widzę nowej wersji narzędzia.

Albert Żurek 28.01.2026 17:09

