Android ma lepsze Zdjęcia dla osób 18+. Zamienisz fotkę w dowolne wideo

Tak właściwie oprogramowanie już wcześniej dawało możliwość animowania statycznych fotografii. Ta była jednak mocno ograniczona pod względem dodania ruchu. Użytkownik miał do dyspozycji dwie opcje: subtelny ruch oraz szczęśliwy traf, które mimo wszystko bazowały na widzimisię algorytmów. Teraz użytkownik otrzymuje możliwość wprowadzania własnych opisów.

Ożywiasz zdjęcia z telefonu jak chcesz. Wystarczy polecenie

Google w krótkim komunikacie zapowiedział, że aplikacja Zdjęcia obsługują teraz komunikaty tekstowe do generowania wideo. Użytkownicy tym sposobem dostają potężniejsze narzędzie pozwalające opisanie konkretnego ruchu, stylu lub efektu podczas ożywiania nieruchomego zdjęcia.

Jak to wygląda w praktyce? Możecie przyrównać działanie rozwiązania do czatbota sztucznej inteligencji Gemini, który został zintegrowany w Zdjęcia Google. Użytkownik musi zaznaczyć zdjęcie, które chce edytować i zobaczy gotowe sugestie podpowiedzi "dla natychmiastowej inspiracji", które sugerują sposób zamiany zdjęcia na film.

Podpowiedzi jednak można edytować według własnego uznania, tak aby uzyskać interesujący nas efekt. Musimy ustalić, co animacja bazująca na zdjęciu ma zawierać: np. kota ruszającego ogonem, poruszane przez wiatr drzewa czy cokolwiek innego.

Użytkownik ma też opcję wykorzystania własnego, niestandardowego polecenia bez sugerowania się podpowiedziami sztucznej inteligencji. Nowa funkcja ma być dostępna dla użytkowników, którzy ukończyli 18 lat.

Aby ulepszyć rozwiązanie, Google wprowadził też do narzędzia zamiany obrazu w wideo opcję domyślnego dodawania dźwięku do każdego filmu. Takie rozwiązanie ma umożliwić ograniczenie się do jednej usługi, bez potrzeby korzystania z dodatkowych rozwiązań stworzonych do generowania dźwięku. Ścieżka audio ma dostosować się automatycznie do polecenia.

Wygenerowanie filmu ma zająć dosłownie chwilę. Gotowy film na podstawie zdjęcia możemy zapisać w bibliotece. Ostatnio Google mocno stawia na rozwiązania sztucznej inteligencji dla mniej wymagających użytkowników. Popularność Gemini wystrzeliła po tym, jak gigant wprowadził model generowania zdjęć Nano Banana, który ostatnimi czasy zyskał możliwość zamiany zdjęć użytkownika na memy.

Dostępność nowego rozwiązania jest jednak tymczasowo ograniczona dla użytkowników w Stanach Zjednoczonych. My w Europie jesteśmy przyzwyczajeni, że nowości Google'a trafiają do nas z opóźnieniem.

Albert Żurek 28.01.2026 06:34

