Gigabyte pokazał laptopa, który miażdży konsole. "To bestia w plecaku"

Ładowanie...

Mowa o Aorus Master 16 - 16-calowym potworze, który łączy zalety najlepszych komputerów do gier z mobilnością konsol. Oprócz tego wprowadzono nowe monitory OLED, płyty główne stworzone dla procesorów AMD Ryzen X3D oraz nowy wariant GeForce’a RTX 5090, jakiego jeszcze nie widziałeś.

REKLAMA

Gigabyte Aorus Master 16 - potwór zamknięty w 16 calach

Od lat, szukając najlepszego komputera dla gracza, trzeba było wybierać klasyczną stacjonarkę. Laptopowe podzespoły zwykle odstawały wydajnością, głównie przez ograniczoną przestrzeń w obudowie mobilnego komputera i mniej zaawansowane czipy.

Dziś to już żaden problem. Gigabyte Aorus Master 16 pokazuje, że laptop może dorównać desktopowi pod względem wydajności. W obudowie o grubości 19 mm jakimś cudem zmieścił połączenie GeForce’a RTX 5090 w warsji laptopowej z procesorem AMD Ryzen 9 9955H3XD. To obecnie najpotężniejsza mobilna karta graficzna i procesor stworzone do gier.

Ryzen 9 9955H3XD oferuje 16 rdzeni oraz dodatkową pamięć 3D V-Cache znaną z najszybszego procesora Ryzen 7 9800X3D. Laptopowy GeForce RTX 5090 nie jest tak szybki jak zwykła desktopowa wersja, ale to wciąż istny potwór. Jednocześnie sprzęt pozwala korzystać z technologii NVIDII takich jak nowy DLSS 4.5 w laptopie.

Oprócz 16-calowego Aorus Master pokazano też laptop Gigabyte Gaming A18 Pro z obudową 20 mm, kartą GeForce RTX 5080 i wydajnym chłodzeniem oraz Gigabyte Aero X16 wyposażony w procesor AMD Ryzen AI 400.

Czytaj też:

Monitory OLED i nowe płyty główne dla AMD Ryzen 7 9800X3D

Gigabyte podczas targów CES zaprezentował również nowe monitory wyposażone w matryce OLED. Wszystkie oferują technologię HyperNits, wysoką jakość obrazu w treściach HDR oraz SDR oraz rozwiązania zwiększające kontrast:

QD-OLED MO34WQC36 - 34-calowy panel z ultraszeroką matrycą QD-OLED o rozdzielczości 3440 × 1440 pikseli i odświeżeniu 360 Hz;

QD-OLED MO32U24 - 31,5-calowy wyświetlacz 4K o odświeżeniu 240 Hz;

WOLED MO27Q28GR - 27-calowa propozycja o rodzielczości 2560 × 1440 pikseli i odświeżeniu 280 Hz.

W nowościach znalazły się też nowe płyty główne X870E AORUS XTREME X3D AI TOP oraz X870E AERO X3D WOOD. Zostały stworzone z myślą o procesorach AMD Ryzen X3D wyposażonych w dodatkową pamięć 3D V-Cache takich jak Ryzen 7 9800X3D.

Jeśli chodzi o karty graficzne pokazano wyjątkowo ciekawą AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY o nieregularnej obudowie w kształcie znaku nieskończoności zamiast klasycznego prostopadłościanu.

REKLAMA

REKLAMA

Albert Żurek 13.01.2026 17:01

Ładowanie...