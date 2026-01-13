REKLAMA
Gigabyte pokazał laptopa, który miażdży konsole. "To bestia w plecaku"

Gigabyte pokazał laptopa, który zjada twoją nowiutką konsolę PlayStation na śniadanie. I mimo potężnej konfiguracji schowasz go w plecaku.

Albert Żurek
Gigabyte Laptopy 2026
Mowa o Aorus Master 16 - 16-calowym potworze, który łączy zalety najlepszych komputerów do gier z mobilnością konsol. Oprócz tego wprowadzono nowe monitory OLED, płyty główne stworzone dla procesorów AMD Ryzen X3D oraz nowy wariant GeForce’a RTX 5090, jakiego jeszcze nie widziałeś. 

Gigabyte Aorus Master 16 - potwór zamknięty w 16 calach

Od lat, szukając najlepszego komputera dla gracza, trzeba było wybierać klasyczną stacjonarkę. Laptopowe podzespoły zwykle odstawały wydajnością, głównie przez ograniczoną przestrzeń w obudowie mobilnego komputera i mniej zaawansowane czipy.

Dziś to już żaden problem. Gigabyte Aorus Master 16 pokazuje, że laptop może dorównać desktopowi pod względem wydajności. W obudowie o grubości 19 mm jakimś cudem zmieścił połączenie GeForce’a RTX 5090 w warsji laptopowej z procesorem AMD Ryzen 9 9955H3XD. To obecnie najpotężniejsza mobilna karta graficzna i procesor stworzone do gier.

Ryzen 9 9955H3XD oferuje 16 rdzeni oraz dodatkową pamięć 3D V-Cache znaną z najszybszego procesora Ryzen 7 9800X3D. Laptopowy GeForce RTX 5090 nie jest tak szybki jak zwykła desktopowa wersja, ale to wciąż istny potwór. Jednocześnie sprzęt pozwala korzystać z technologii NVIDII takich jak nowy DLSS 4.5 w laptopie. 

Oprócz 16-calowego Aorus Master pokazano też laptop Gigabyte Gaming A18 Pro z obudową 20 mm, kartą GeForce RTX 5080 i wydajnym chłodzeniem oraz Gigabyte Aero X16 wyposażony w procesor AMD Ryzen AI 400.

Monitory OLED i nowe płyty główne dla AMD Ryzen 7 9800X3D

Gigabyte podczas targów CES zaprezentował również nowe monitory wyposażone w matryce OLED. Wszystkie oferują technologię HyperNits, wysoką jakość obrazu w treściach HDR oraz SDR oraz rozwiązania zwiększające kontrast:

  • QD-OLED MO34WQC36 - 34-calowy panel z ultraszeroką matrycą QD-OLED o rozdzielczości 3440 × 1440 pikseli i odświeżeniu 360 Hz;
  • QD-OLED MO32U24 - 31,5-calowy wyświetlacz 4K o odświeżeniu 240 Hz;
  • WOLED MO27Q28GR - 27-calowa propozycja o rodzielczości 2560 × 1440 pikseli i odświeżeniu 280 Hz.

W nowościach znalazły się też nowe płyty główne X870E AORUS XTREME X3D AI TOP oraz X870E AERO X3D WOOD. Zostały stworzone z myślą o procesorach AMD Ryzen X3D wyposażonych w dodatkową pamięć 3D V-Cache takich jak Ryzen 7 9800X3D.

Jeśli chodzi o karty graficzne pokazano wyjątkowo ciekawą AORUS GeForce RTX 5090 INFINITY o nieregularnej obudowie w kształcie znaku nieskończoności zamiast klasycznego prostopadłościanu. 

Albert Żurek
13.01.2026 17:01
Tagi: GigabyteLaptop gamingowyLaptopy
