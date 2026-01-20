REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Nauka
  3. Kosmos

Europa kontratakuje w kosmosie. Zmieniamy układ sił na orbicie

Nowy kontrakt Eutelsatu z Airbusem zmienia układ sił w wyścigu o internet z kosmosu. Do gry wchodzi europejska odpowiedź na konstelacje LEO.

Marcin Kusz
Airbus zgarnia gigantyczny kontrakt na satelity
REKLAMA

Airbus Defence and Space umacnia się w roli jednego z najważniejszych graczy na niskiej orbicie okołoziemskiej. Koncern zbuduje dla operatora Eutelsat kolejne 340 satelitów OneWeb, które mają zapewnić ciągłość działania konstelacji i otworzyć drogę do nowych usług. W praktyce to nie tylko wielomiliardowy kontrakt, lecz także znak, że Europa chce mieć własne, poważne zaplecze technologiczne w wyścigu o internet z kosmosu.

REKLAMA

Kontrakt, który zdecydowanie zmienia układ sił na orbicie

OneWeb to konstelacja satelitów na niskiej orbicie okołoziemskiej, która dostarcza szybki internet o niskich opóźnieniach na skalę globalną. Dziś sieć tworzy ponad 600 satelitów krążących na wysokości około 1200 kilometrów, rozłożonych w 12 zsynchronizowanych płaszczyznach orbitalnych. Teraz Eutelsat, właściciel OneWeb, zamawia u Airbusa kolejną generację maszyn.

Nowa umowa obejmuje 340 satelitów, które trafią na orbitę od końca 2026 r. i będą stopniowo przejmować zadania dotychczasowych jednostek, zbliżających się do kresu życia technicznego. W połączeniu ze wcześniejszym zamówieniem na 100 sztuk daje to łącznie 440 nowych satelitów, zaprojektowanych od razu jako druga generacja konstelacji.

To de facto nowy etap projektu. Eutelsat zabezpiecza w ten sposób ciągłość usług dla rosnącej grupy klientów, a jednocześnie zyskuje pole manewru: może testować nowe modele biznesowe, korzystać z bardziej zaawansowanej elektroniki i myśleć o dodatkowych ładunkach, które polecą na orbitę przy okazji.

Produkcja w Tuluzie, czyli kosmiczna suwerenność po europejsku

Wszystkie nowe satelity powstaną w zakładach Airbusa w Tuluzie, na świeżo zainstalowanej linii produkcyjnej. Dla koncernu to ogromne zlecenie zapewniające pracę na kilka lat, a dla europejskiej polityki kosmicznej – ważny argument, że kontynent nie zamierza jedynie kupować gotowych rozwiązań poza UE.

Umieszczenie produkcji w sercu europejskiego przemysłu kosmicznego ma znaczenie wykraczające poza czystą ekonomię. Chodzi o tzw. suwerenność kosmiczną, czyli możliwość budowania własnych systemów łączności i obserwacji Ziemi bez pełnej zależności od dostawców z innych kontynentów. Przy konstelacjach LEO, które stają się krytyczną infrastrukturą dla wojska, gospodarki i administracji, ten argument brzmi coraz poważniej.

Dla samego Airbusa to także potwierdzenie, że wybrany wcześniej model produkcji seryjnej satelitów na niską orbitę się sprawdził. Koncern ma za sobą pierwszą falę budowy OneWebów, teraz dostaje szansę, by wykorzystać doświadczenia z poprzednich lat i przenieść je na jeszcze bardziej zaawansowaną generację sprzętu.

Nowa elektronika na pokładzie. Satelity stają się programowalne

Wraz z nowymi zamówieniami zmienia się nie tylko liczba satelitów, ale też ich możliwości. Kolejna generacja OneWebów ma otrzymać m.in. zaawansowane cyfrowe moduły odpowiedzialne za przetwarzanie i kierowanie sygnałów radiowych już na pokładzie satelity.

Oznacza to znacznie większą elastyczność sieci. Zamiast sztywno zaprogramowanych wiązek radiowych, operator zyskuje możliwość bardziej dynamicznego dzielenia pasma, zmiany kierunku świecenia anten i zarządzania przepustowością w zależności od zapotrzebowania. To bardzo istotne szczególnie w modelu, w którym z jednej strony trzeba obsłużyć szkołę na odludziu, a z drugiej ogromny ruch danych od klientów korporacyjnych czy operatorów komórkowych.

Airbus chwali się też zoptymalizowaną architekturą całego systemu. Chodzi zarówno o kwestie energetyczne, jak i mechaniczne. Nowe satelity mają być projektowane tak, by utrzymać wysoką sprawność przez cały okres życia na orbicie, mimo trudnych warunków i stopniowej degradacji elementów. To bezpośrednio przekłada się na koszty: im dłużej satelita działa z pełną wydajnością, tym niższa jest cena pojedynczego gigabajta przesłanego z orbity.

Wyścig o niską orbitę dopiero się zaczyna

Gdy pierwsze egzemplarze nowych satelitów OneWeb trafią na orbitę, rynek konstelacji LEO będzie już znacznie bardziej zatłoczony niż dziś. Projekt Eutelsatu i Airbusa pokazuje jednak, że Europa nie zamierza oddawać tego pola bez walki.

Przeczytaj także:

REKLAMA

Setki nowych satelitów, produkcja w Tuluzie i mocniejsza elektronika pokładowa to klocki większej układanki, w której internet z kosmosu staje się jednym z głównych narzędzi globalnej konkurencji. Dla Airbusa to szansa na ugruntowanie pozycji lidera w produkcji satelitów LEO. Dla Eutelsatu na wejście w kolejny etap rozwoju konstelacji OneWeb. Dla europejskiego przemysłu kosmicznego to z kolei moment, w którym od technicznych detali zależy coś więcej niż tylko parametry sieci. Na niskiej orbicie właśnie rozgrywa się walka o to, kto będzie kontrolował cyfrowe krwioobiegi przyszłej gospodarki.

Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Marcin Kusz
20.01.2026 06:23
Tagi: AirbusInternetSatelity
Najnowsze
6:12
"Populizm" mówi minister o odcięciu social mediów młodym. Ja mówię "cykor"
Aktualizacja: 2026-01-20T06:12:00+01:00
6:01
Mazury będą cmentarzem samolotów całej Europy. "Złom" na wagę złota
Aktualizacja: 2026-01-20T06:01:00+01:00
21:44
Chrome na iPhone z nowością, na którą czekano latami. W końcu się przeniosę
Aktualizacja: 2026-01-19T21:44:13+01:00
21:00
InPost Easy to paczkomaty na całą Europę. Rusza przełomowa usługa
Aktualizacja: 2026-01-19T21:00:33+01:00
20:41
Ile RAM żarłoczna AI zabierze nam z rynku? Policzyli i jest fatalnie
Aktualizacja: 2026-01-19T20:41:42+01:00
20:32
Motorola Edge 60 Neo to tania odpowiedź na absurdalnie drogie małe smartfony
Aktualizacja: 2026-01-19T20:32:03+01:00
20:18
Mały Musk chce od Microsoftu i OpenAI wielkiej kasy. Boli go ego
Aktualizacja: 2026-01-19T20:18:50+01:00
20:01
Copilot w Polsce zrywa krawat. Teraz to luzak i robi filmy za darmo
Aktualizacja: 2026-01-19T20:01:01+01:00
19:47
Powerbanka nie użyjesz w podróży. Męczący zakaz w popularnej linii
Aktualizacja: 2026-01-19T19:47:41+01:00
19:29
W USA jak u ruskich oligarchów. OpenAI pompuje kasę w startup szefa
Aktualizacja: 2026-01-19T19:29:33+01:00
18:37
Policja testuje dwa systemy AI. Oba przerażają mnie jako obywatela
Aktualizacja: 2026-01-19T18:37:41+01:00
18:26
Żart dnia: Windows 11 lepszy od Windowsa 10 - twierdzi Microsoft
Aktualizacja: 2026-01-19T18:26:31+01:00
17:09
Kometa 3I/Atlas na nowych, zaskakujących zdjęciach. Widać cząsteczki organiczne
Aktualizacja: 2026-01-19T17:09:34+01:00
16:58
Apple ma plan, aby nowy iPhone nie podrożał. Uderzy w bogaczy jak Robin Hood
Aktualizacja: 2026-01-19T16:58:59+01:00
16:45
10 GB od Orange za darmo. Działa w Polsce i UE, idealnie na ferie
Aktualizacja: 2026-01-19T16:45:25+01:00
16:34
Twórcy Cyberpunka 2077 kasują cudnego moda. No i mają rację
Aktualizacja: 2026-01-19T16:34:23+01:00
16:07
Telefony z trąbami stają się faktem. Nowy trend kompletnie nie ma sensu
Aktualizacja: 2026-01-19T16:07:23+01:00
15:40
Napad z bronią na 40 nerdów. Zwinęli karty Pokemon, ich wartość szokuje
Aktualizacja: 2026-01-19T15:40:16+01:00
15:16
Coś pędzi ze Słońca w naszą stronę. Aż trzeszczy radio i pada łączność
Aktualizacja: 2026-01-19T15:16:49+01:00
13:56
Okręty USA dostaną zabójcze lasery. To koniec ery amunicji
Aktualizacja: 2026-01-19T13:56:44+01:00
13:16
Siedział na lotnisku 9 dni z zagłuszarką. "Totalna kompromitacja służb"
Aktualizacja: 2026-01-19T13:16:15+01:00
12:43
Nintendo Switch 2 w atrakcyjnie niskiej cenie. Gratisy tylko pomagają
Aktualizacja: 2026-01-19T12:43:58+01:00
12:04
Darmowa aplikacja nie wystarczy. Polskie Vasco udowadnia to w Las Vegas
Aktualizacja: 2026-01-19T12:04:22+01:00
11:40
Stworzyli wolframowy miecz dla naszych czołgów. Przebija pancerz jak masło
Aktualizacja: 2026-01-19T11:40:32+01:00
10:35
Łączność satelitarna w telefonach przestaje być ciekawostką. Wchodzi ulepszenie
Aktualizacja: 2026-01-19T10:35:21+01:00
9:55
Drugie metro w Polsce rusza na serio. Rząd obiecuje kasę
Aktualizacja: 2026-01-19T09:55:09+01:00
9:01
CES 2026 pokazał przyszłość – a mądre finansowanie otwiera do niej drzwi
Aktualizacja: 2026-01-19T09:01:54+01:00
8:54
Twórcy GTA VI dostali poruszającą prośbę. Trudno ją zignorować
Aktualizacja: 2026-01-19T08:54:36+01:00
8:26
Zamiast wiecznego plastiku - znikający materiał. Wymyślili coś genialnego
Aktualizacja: 2026-01-19T08:26:30+01:00
8:11
Gamingowe trendy 2026. Lepiej już było, mamy czas paradoksów
Aktualizacja: 2026-01-19T08:11:45+01:00
7:43
Nie, Galaxy S26 Ultra nie przejmie barw iPhone'a. Całe szczęście
Aktualizacja: 2026-01-19T07:43:25+01:00
6:40
PKP Intercity szykuje luksusy dla pasażerów. W szybkich pociągach będzie nowa klasa
Aktualizacja: 2026-01-19T06:40:00+01:00
6:20
Gmail pożegnał beztroski internet. Zapamiętajmy tę datę 
Aktualizacja: 2026-01-19T06:20:00+01:00
6:00
2016 to krzyk rozpaczy. Nie umiemy stworzyć lepszej przyszłości, ale udoskonalamy przeszłość
Aktualizacja: 2026-01-19T06:00:00+01:00
16:20
Znaleźli gorącą niespodziankę pod Podhalem. Mieszkańcy odczują zmianę
Aktualizacja: 2026-01-18T16:20:00+01:00
16:10
Gry na Xboxa za darmo coraz bliżej. Chyba podziękuję
Aktualizacja: 2026-01-18T16:10:00+01:00
16:09
To może być przyszła polska superbroń. Młot na bunkry wszedł do służby
Aktualizacja: 2026-01-18T16:09:13+01:00
16:00
NASA za chwilę leci na Księżyc. Artemis II stoi już na wyrzutni
Aktualizacja: 2026-01-18T16:00:00+01:00
15:00
Odkryli tajemniczą kosmiczną nekropolię. Struktura z żelaza o niewyobrażalnej skali
Aktualizacja: 2026-01-18T15:00:36+01:00
11:15
Kometa 3I/Atlas i sygnał "Wow!". Czy obcy rozmawiają przez radio?
Aktualizacja: 2026-01-18T11:15:27+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA