Dyski HDD wracają do gry. O takich pojemnościach mogliśmy tylko śnić

Producenci dysków HDD odpowiadają na trudną sytuację na rynku szybkich pamięci DRAM i NAND. Wprowadzają na rynek potężniejsze nośniki. O takich pojemnościach kiedyś mogłeś tylko pomarzyć.

Albert Żurek
Dyski HDD wracają do gry. O takich pojemnościach mogliśmy tylko śnić
Seagate, który ma w ofercie takze dyski SSD (wewnętrzne PCIe oraz zewnętrzne na USB), jest znany przede wszystkim z dużych i przystępnych cenowo nośników HDD. Te są znacznie tańsze niż jednostki półprzewodnikowe ze względu na niższe prędkości. W obliczu drożejących modułów NAND może się jednak okazać, że klasyczne talerze znów wrócą do łask.

Seagate wprowadza na rynek dyski HDD o pojemności 32 TB

Seagate ma propozycje dla ta tych, którzy potrzebują ogromnej przestrzeni na dane do swoich komputerów lub domowych serwerów NAS, ale nie chcą wydawać kilkunastu tysięcy złotych na superszybkie nośniki SSD. Aby uzyskać 32 TB, trzeba byłoby sięgnąć po cztery dyski po 8 TB. Jeden taki nośnik kosztuje ponad 4 tys. zł, co daje ok. 16 tys. zł za cały zestaw.

Do tego dochodzi jeszcze kwestia sprzętowa - nie każdy system jest w stanie obsłużyć aż cztery dyski PCIe. Seagate natomiast oferuje taką pojemność w jednym nośniku talerzowym. Na rynek wprowadzono trzy modele w wersji 32 TB:

  • Seagate Exos, 
  • Seagate SkyHawk AI,
  • Seagate IronWolf Pro.

Wszystkie modele wykorzystują połączenia technologii Mozaic 3+ oraz talerzy CMR, których tandem pozwala uzyskać wysoką gęstość zapisu danych. Sprzęty bazują także na HAMR - zapisie magnetycznym wspomaganym termicznie. To rozwiązanie wykorzystujące laserową nagrywarkę plazmową, umożliwiającą precyzyjne zapisywanie bitów z dużą gęstością. 

Czytaj też:

Każdy z wariantów oferuje prędkości zapisu na poziomie 250-285 MB/s, co jest zasługą prędkości obrotowej 7200 obr./min. Czym zatem różnią się określone modele? Przede wszystkim żywotnością oraz gwarancją - IronWolf Pro ze względu na wyższą cenę uznawane są za najtrwalsze dyski z całej oferty. 

Wyróżnikiem nośników ma być niska cena. Model SkyHawk AI został wyceniony na 700 dol. (ok. 2500 zł), Exos kosztuje 730 dol. (ok. 2650 zł), a IronWolf Pro - 850 dol. (ok. 3100 zł). Ceny nie obejmują jednak podatku VAT. Można jednak zakładać, że dyski trafią także do Polski - 30-terabajtowe modele Seagate były u nas normalnie dostępne.

Albert Żurek
15.01.2026 20:45
