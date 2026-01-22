REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Oprogramowanie

Duńczycy wściekli na USA. Dają upust przez dwie aplikacje

Antyamerykańskie nastroje w Danii przeniosły się do świata aplikacji. Programy identyfikujące pochodzenie sklepowych produktów notują gwałtowny wzrost zainteresowania użytkowników - i to nie tylko tych w Danii.

Malwina Kuśmierek
Duńczycy bojkotują USA, a narzędziem protestu stały się smartfony
REKLAMA

Od kilku dni z nagłówków gazet nie schodzi temat Grenlandii, której przejęcie - pokojowe lub nie - zapowiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump. Wobec twardej i nieustępliwej retoryki USA, a także wobec gróźb kierowanych w stronę krajów sojuszniczych Królestwa Danii, Duńczycy nie pozostają dłużni Amerykanom. W akcie współczesnego, cyfrowego ruszenia zaczęli masowo pobierać dwie aplikacje pozwalające im omijać amerykańskie produkty.

REKLAMA

Duńczycy bojkotują USA. Dwie aplikacje wystrzeliły w App Store

Jak opisuje TechCrunch, w duńskim App Store w ostatnich dniach doszło do nietypowych przetasowań. Dwie aplikacje - NonUSA (znana lokalnie jako UdenUSA) oraz Made O’Meter – wdarły się do ścisłej czołówki najczęściej pobieranych programów. Obie oferują podobne funkcje: po zeskanowaniu kodu kreskowego produktu użytkownik otrzymuje informację o jego pochodzeniu oraz, w przypadku wykrycia amerykańskich powiązań, propozycje lokalnych opcji alternatywnych.

Grafiki promocyjne aplikacji NonUSA (UdenUSA)

Według danych firmy analitycznej Appfigures NonUSA w ciągu zaledwie kilkudziesięciu godzin awansowała z odległych pozycji na sam szczyt zestawienia, zostawiając w tyle popularne aplikacje z innych kategorii. Made O’Meter, dostępna zarówno na iOS, jak i Androidzie, również zanotowała gwałtowny wzrost i znalazła się w pierwszej piątce rankingu. Łączna liczba pobrań obu aplikacji wzrosła w skali tygodnia niemal dziesięciokrotnie.

Co istotne, duński App Store obsługuje także użytkowników z Grenlandii, dlatego protest w formie cyfrowego bojkotu wykracza poza samą Danię. W czołówce krajów, z których pochodzą użytkownicy aplikacji, znalazły się także Norwegia, Szwecja i Islandia, co sugeruje szerszą, nordycką solidarność konsumencką.

Czytaj też: Idziesz do sklepu? Oto najlepsze aplikacje do tworzenia list zakupów

Z kolei Sensor Tower potwierdza, że duński rynek aplikacji jest niewielki - dziennie pobiera się tam około 200 tysięcy aplikacji - i wystarczy kilka tysięcy instalacji w krótkim czasie, by trafić na szczyt list. To tłumaczy, dlaczego oddolna akcja konsumencka tak szybko przełożyła się na widoczne efekty w rankingach.

Made O’Meter, jak podaje duński serwis Computerworld.dk, działa od blisko roku i analizowała już dziesiątki tysięcy produktów. Jej twórcy podkreślają, że projekt utrzymywany jest bez reklam i finansowany głównie z darowizn, co ma zwiększać zaufanie użytkowników. NonUSA przyjmuje bardziej jednoznacznie konfrontacyjny ton, wprost zachęcając do omijania marek powiązanych z USA.

Duńczycy nie są osamotnieni w antyamerykańskim zrywie

Jest wręcz przeciwnie - bojkot produktów i usług z USA coraz wyraźniej rozlewa się po całej Unii Europejskiej i poza nią, obejmując także Kanadę oraz Wielką Brytanię. Jak opisuje The Guardian, konsumenci reagują nie tylko na groźby handlowe i presję polityczną ze strony administracji Donald Trumpa, lecz także na szersze poczucie, że Stany Zjednoczone przestały traktować europejskich sojuszników partnersko - co wywołuje emocjonalną, a nie wyłącznie ekonomiczną odpowiedź.

The New York Times zwraca uwagę, że w wielu krajach UE powstają setki lokalnych grup w mediach społecznościowych, w których użytkownicy wymieniają się poradami, jak zastępować amerykańskie marki europejskimi odpowiednikami - od żywności, przez kosmetyki, po samochody i usługi cyfrowe. Największa z takich grup - r/BuyFromEU w serwisie Reddit - ma już 288 tys. członków i 579 tys. odwiedzających tygodniowo.

Spadki sprzedaży aut marki Tesla w Niemczech czy rezygnacje z subskrypcji platform streamingowych pokazują, że jest to zjawisko masowe, choć sami uczestnicy podkreślają, że ich sprzeciw wymierzony jest w politykę Waszyngtonu, a nie w samych Amerykanów.

Może zainteresować cię także:

REKLAMA
Google Discover
Spider's Web w Google
Google Discover
REKLAMA
Malwina Kuśmierek
22.01.2026 18:10
Tagi: AplikacjeApp StoreGoogle PlayUnia Europejskazakupy
Najnowsze
18:06
Gmina: przez kaucję zapłacicie więcej. Ministerstwo: nie no, bez przesady
Aktualizacja: 2026-01-22T18:06:08+01:00
18:03
Lodowe tsunami w Mikoszewie. Bałtyk pokazał dziwną twarz
Aktualizacja: 2026-01-22T18:03:40+01:00
18:02
Tylu żołnierzy ma polskie wojsko. Są najnowsze dane
Aktualizacja: 2026-01-22T18:02:42+01:00
18:01
Gramofony wracają do łask. Sony ma coś dla tych, którzy lubią nowości
Aktualizacja: 2026-01-22T18:01:00+01:00
17:34
Robot-śmigłowiec wytropi okręty podwodne. Już go testują
Aktualizacja: 2026-01-22T17:34:41+01:00
17:32
Zielona transformacja w wersji smart. Co daje IoT w biznesie?
Aktualizacja: 2026-01-22T17:32:24+01:00
16:48
Motorola znowu zachwyci. Po co kupować drogi telefon?
Aktualizacja: 2026-01-22T16:48:41+01:00
16:43
Wielka aktualizacja starszych telewizorów TCL. Szykuj się na nowości
Aktualizacja: 2026-01-22T16:43:21+01:00
15:13
Atak na polską elektrociepłownię. Prokuratura wkracza do akcji
Aktualizacja: 2026-01-22T15:13:27+01:00
15:06
Mesh Wi-Fi czy zwykły router? Co lepsze?
Aktualizacja: 2026-01-22T15:06:34+01:00
15:05
Jest pomysł na przyszłość PDF-ów. To prezentacje i... podcasty
Aktualizacja: 2026-01-22T15:05:36+01:00
15:02
Mój laptop właśnie stał się Xboxem. Twój może też
Aktualizacja: 2026-01-22T15:02:02+01:00
14:57
Polski Pentagon to nowe CPK. Tak ma wyglądać Kwatera Główna RP
Aktualizacja: 2026-01-22T14:57:04+01:00
13:51
Nintendo Switch 2 w cenie, jakiej zaraz nie zobaczysz. Kupuj, zanim podrożeje
Aktualizacja: 2026-01-22T13:51:19+01:00
13:32
Netflix zmienia aplikację. Będziesz scrollować seriale jak na TikToku
Aktualizacja: 2026-01-22T13:32:36+01:00
13:08
Koniec z przepłacaniem. OnePlus 15R ma wszystko, czego potrzebujesz
Aktualizacja: 2026-01-22T13:08:49+01:00
13:00
Potężny huk nad Trójmiastem. Rosyjski samolot zbliżył się do granicy
Aktualizacja: 2026-01-22T13:00:35+01:00
11:59
Nadciąga superszybki internet z kosmosu. Starlink przy nim to żółw
Aktualizacja: 2026-01-22T11:59:49+01:00
11:14
Galaxy Z Fold 8 z nowym ekranem. To może być przełom składaków
Aktualizacja: 2026-01-22T11:14:23+01:00
10:50
Gry Nintendo już po polsku. Gram i wciąż nie dowierzam, piękna zmiana
Aktualizacja: 2026-01-22T10:50:47+01:00
10:31
Apple chce nam wcisnąć gadżet, który już raz poległ. Nic się nie nauczyli
Aktualizacja: 2026-01-22T10:31:50+01:00
10:01
Huawei FreeClip 2 to słuchawki czy biżuteria? Moja żona je pokochała
Aktualizacja: 2026-01-22T10:01:28+01:00
9:44
Małpki poza kaucją to absurd. Rząd "daje sobie czas", a tu trzeba działać
Aktualizacja: 2026-01-22T09:44:51+01:00
9:19
Mam dość nudnych telefonów. Producenci wreszcie przejrzeli na oczy
Aktualizacja: 2026-01-22T09:19:43+01:00
8:59
Galaxy Ring zyska nowe moce. Samsung szykuje znaczące ulepszenia
Aktualizacja: 2026-01-22T08:59:44+01:00
8:17
Siri, zdejmij maskę. Apple właśnie oddał iPhone'a w ręce Google'a
Aktualizacja: 2026-01-22T08:17:43+01:00
7:51
Kometa 3I/Atlas to chemiczny kameleon. Kopernik miał rację
Aktualizacja: 2026-01-22T07:51:43+01:00
6:33
Tak się powinno robić cienkie smartfony. iPhone Air staje w kącie
Aktualizacja: 2026-01-22T06:33:00+01:00
6:12
Alert RCB: zostańcie w domach. Mieszkańcy: gdzie darmowe autobusy?
Aktualizacja: 2026-01-22T06:12:00+01:00
6:05
Odbiorą od ciebie butelki i puszki. Przeciwnicy systemu kaucyjnego tracą argument
Aktualizacja: 2026-01-22T06:05:00+01:00
5:45
Dziwna pogoda na biegunach Jowisza i Saturna. Mogą dosłownie pękać
Aktualizacja: 2026-01-22T05:45:00+01:00
5:38
KUNA poradzi sobie nawet w śniegu. Już ją testują w boju
Aktualizacja: 2026-01-22T05:38:00+01:00
20:40
Trzęsienie na rynku oprogramowania. Młode pokolenie nie ma sentymentu
Aktualizacja: 2026-01-21T20:40:20+01:00
20:08
9000 mAh w smartfonie. Powerbanka wyrzucisz do kosza
Aktualizacja: 2026-01-21T20:08:43+01:00
19:23
Taki będzie Galaxy S26 Ultra. Jednego koloru nie szukaj
Aktualizacja: 2026-01-21T19:23:25+01:00
19:20
Żabka testuje nowy automat. Nie musisz podchodzić do kasy
Aktualizacja: 2026-01-21T19:20:50+01:00
18:27
Google drwi z ChataGPT. "Ciekawe, że tak wcześnie"
Aktualizacja: 2026-01-21T18:27:40+01:00
18:22
Spotify ze świetną nowością. Nie będzie trzeba wybierać
Aktualizacja: 2026-01-21T18:22:40+01:00
18:17
Koniec tanich SSD. Ważny producent ma złe wieści
Aktualizacja: 2026-01-21T18:17:49+01:00
18:01
Coś napędza wybuchy Słońca. Chyba właśnie trafili na winnego
Aktualizacja: 2026-01-21T18:01:09+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA