Coca-Cola się zmieni. Nowy składnik w zdrowej wersji

James Quincey, CEO Coca-Coli, zdradził, że jeszcze w tym roku klienci zobaczą błonnik w ofercie giganta. Firma ma już za sobą doświadczenie na tym polu - w Japonii od lat sprzedaje wersję Fiber+ - produkt, który zamiast pustych kalorii ma "zaspokoić określone potrzeby żywieniowe". Inni gracze rynkowi są zgodni: błonnik będzie gorącym trendem w 2026 r.

W rozmowie z CNBC Quincey przyznał: po modzie na białko przychodzi era błonnika. "Można dodać go do wszystkiego, bo świetnie rozpuszcza się w płynach"- zachwalał. Jako przykład podał wspomniany już napój Diet Coke Fiber+, który jest dostępny w Japonii od 2017 r. Napój ten jest reklamowany jako bezcukrowy i bezkaloryczny, zawierający pięć gramów błonnika pokarmowego w każdej butelce.

Dieta bogata w błonnik trendem światowym w 2025 r.

Internet oszalał na punkcie "fibermaxxingu". Ten trend z 2025 r. to nic innego jak obsesyjne podbijanie ilości błonnika w diecie. Dietetycy twierdzili: to zdrowie dla jelit, niższy cholesterol i mniejsze ryzyko raka. Efekt? Kapusta, warzywo bogate w błonnik, cieszy się obecnie popularnością w mediach społecznościowych.

Zgodnie z przewidywaniami serwisu Pinterest, w 2026 r. będzie ona najpopularniejszym warzywem w USA. Jako Polacy możemy mieć pewien powód do dumy, bowiem liczba wyszukiwań hasła "pierogi z kapustą" od września 2024 r. do sierpnia 2025 r. wzrosła o 110 proc.

Nadal nie wiemy, z jakiego źródła będzie błonnik w napojach

Zastanawiające, że nagle wszyscy branżowi giganci planują sięgnąć po błonnik. Jego głównym składnikiem jest nietrawiona przez ludzki organizm celuloza. O ile w naturalnie występujący w roślinach błonnik stanowi niejako uzupełnienie diety (całkiem sporo go np. w produktach zbożowych), zagadką jest, jakie pochodzenie będzie miał błonnik w napojach.

Piotr Konopnicki 21.01.2026 14:31

