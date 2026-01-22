REKLAMA
Nadciąga superszybki internet z kosmosu. Starlink przy nim to żółw

Blue Origin rzucił właśnie rękawicę Starlink i wyzwał Elona Muska na pojedynek na ubitej ziemi. No może z tą ziemią przesadziłem, bo walka odbędzie się na orbicie. Jeff Bezos przedstawił właśnie swoją najnowszą konstelację satelitów TeraWave, a jej parametry robią potężne wrażenie.

Bogdan Stech
Blue Origin Bezosa zapowiada superszybki internet z satelity. Starlink przy nim to żółw
Jeff Bezos, założyciel portalu Amazon.com i właściciel firmy kosmicznej Blue Origin zapowiedział swój najnowszy produkt. TeraWave to satelitarna sieć komunikacyjna zaprojektowana z myślą o niesamowicie wręcz szybkim internecie z satelity.

Sieć będzie tak wydajna, że umożliwi obsługę centrów danych nie tylko na Ziemi, ale także tych rozmieszczonych na orbicie.

TeraWave, według zapowiedzi, będzie zdolna do "dostarcza symetrycznych prędkości transmisji danych do 6 Tb/s w dowolnym miejscu na Ziemi". 6 Tb/s! Blue Origin nie ukrywa przy tym, że celuje w największych klientów - firmy i administrację rządową. Są to równocześnie najbardziej lukratywne kontrakty i Jeff Bezos chce tych klientów dosłownie zdmuchnąć sprzed nosa Elona Muska, który nie oferuje takich możliwości, choć jego sieć Starlink, znają niemal wszyscy.

W komunikacie czytamy, że sieć TeraWave "będzie obsługiwać dziesiątki tysięcy przedsiębiorstw, centrów danych i użytkowników rządowych, którzy wymagają niezawodnej łączności dla kluczowych operacji".

 Blue Origin twierdzi, że sieć ma obsługiwać maksymalnie około 100 tys. klientów. Rozmieszczanie satelitów TeraWave rozpocząć ma się w 2027 r.

Tysiące satelitów, wyjątkowe możliwości

Te imponujące możliwości sieć TeraWave ma osiągnąć dzięki sieci 5408 optycznie (za pomocą laserów) połączonych satelitów rozmieszczonych na niskiej orbicie okołoziemskiej (LEO) i średniej orbicie okołoziemskiej (MEO).

Ta konstrukcja umożliwia ultraszybkie połączenia między globalnymi węzłami a rozproszonymi, wielogigabitowymi połączeniami użytkowników, szczególnie w odległych, wiejskich i podmiejskich obszarach, gdzie zróżnicowane trasy światłowodowe są kosztowne, technicznie niewykonalne lub ich wdrożenie jest czasochłonne - podaje Blue Origin.

TeraWave ma więc zaspokoić potrzeby klientów poszukujących wyższej przepustowości, symetrycznych prędkości wysyłania/pobierania, większej redundancji i szybkiej skalowalności. Pozwoli na uzupełnienie światłowodowej sieci szkieletową architekturą, która zaoferuje zarówno wysoką wydajność łączności radiowej (RF), jak i optycznej.

Klienci będą mogli uzyskać dostęp do prędkości do 144 Gb/s, przesyłanych łączami w paśmie Q/V z konstelacji 5280 satelitów LEO, a do 6 Tb/s za pośrednictwem łączy optycznych z 128 satelitów MEO.

Dwie konstelacje Bezosa

Premiera TeraWave zbiega się z gorączką przygotowań do budowy centrów danych w kosmosie, które mogą sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na przetwarzanie danych na dużą skalę z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, z niezależnym zasilaniem oraz wydajnym chłodzeniem. Na Ziemi wymaga to ogromnych nakładów energii i zasobów.

Warto tu też przypomnieć, że sieć TeraWave to nie jedyną konstelacją satelitów powiązaną z Jeffem Bezosem. Wciąż na wczesnym etapie wdrażania jest Amazon Leo, sieć dawniej nazywana Projektem Kuiper. Docelowo ma się ona składać z 3200 satelitów zapewniających dostęp do Internetu konsumentom i firmom.

Póki co królem kosmicznego interentu pozostaje Starlink, który ma ponad 6 mln klientów w co najmniej 140 krajach i ponad 9500 satelitów na orbicie.

Bogdan Stech
22.01.2026 11:59
Tagi: Blue OriginElon MuskJeff Bezoskonstelacje satelitówStarlink
