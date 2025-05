Cyberatak Chin na Czechy. Złapali ich za rękę

Kampania przeciwko Czechom rozpoczęła się w 2022 r., co nie jest przypadkowe - w tym czasie Czechy sprawowały rotacyjne przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Hakerzy skupili się na niejawnych sieciach komunikacyjnych czeskiego MSZ, uzyskując dostęp do tysięcy e-maili wysyłanych między ambasadami a instytucjami UE. Według czeskiej telewizji publicznej ČT24 napastnicy mogli przejąć korespondencję z okresu przewodnictwa Czech w Radzie UE, co dawało im wgląd w wewnętrzne procesy decyzyjne europejskiej dyplomacji. Minister spraw zagranicznych Jan Lipavský ujawnił, że ataki koncentrowały się na dokumentach i e-mailach dotyczących informacji związanych z Azją.