Ta przydatna funkcja Allegro się zmieni. Chodzi o tańsze zakupy

Nie będzie można odebrać kuponów, natomiast monety będą dostępne na koncie użytkownika przez 365 dni od ich otrzymania. Jeśli w tym czasie aktywujemy pakiet Smart!, to ponownie pojawi się możliwość wymiany punktów na kupony. To jednak nie jest największą zmianą w tej usłudze. Obecnie istnieją pewne limity, jeśli chodzi o minimalną liczbę monet, które można wymienić – jest to 5. Od 29 listopada będzie wyglądać to w taki sposób, że wymienimy nawet 1 monetę na kupon o wartości 1 zł.