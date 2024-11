Amazon ma dość chińskiej konkurencji. Uruchomił własny odpowiednik Temu i Aliexpress

Jak przekazuje Associated Press, zdecydowana większość produktów Amazon Haul "przypominała przedmioty, które zazwyczaj można znaleźć na Shein i Temu". Ponadto Amazon miał przekazać sprzedawcom dokumentację, z której wynika, że produkty są wysyłane bezpośrednio z należącego do koncernu magazynu w Chinach. Każde zamówienie ma dotrzeć do klientów w ciągu 2 do 3 tygodni od złożenia. Dostawa zamówień z Amazon Haul kosztuje 3,99 dol. (ok. 16 zł) i jest darmowa dla zamówień powyżej 25 dol.