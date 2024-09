Biedronka otworzyła puszkę Pandory. Wszyscy będą kłócić się ze wszystkimi

Firmy dokuczały sobie od zawsze, ale nie wprost. Były to delikatne kuksańce, ciosy wyprowadzane z przymrużeniem oka. Obok jednego proszku był drugi – ale bez nazwy. Kolorystyka zdradzała jednak o kogo chodzi, ale marketingowcy mieli czyste ręce. Wszystko odbywało się zgodnie z zasadami i przyjętymi normami. „Przecież my wcale nie wskazujemy palcem, to po prostu losowy przykład, a nie konkretny produkt konkretnej konkurencji”.