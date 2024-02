Diablo X-Custom to pierwszy fotel dla graczy, po którym można malować - test

Dla mojego kilkuletniego kuzyna była to niezła frajda. Gdyby rysował po ścianach albo meblach u siebie w domu, dostałby ostrą reprymendę od rodziców. Wpadł jednak z wizytą do wujka i może swobodnie malować po fotelu, na którym ten siedzi. Narysował postać z Minecrafta, na moje oko creepera. Cały czas miałem go wtedy przy sobie, mogłem więc w spokoju dokończyć pracę przed naszym wyjazdem do kina.