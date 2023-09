Oto Fujifilm GFX100 II. 100 megapikseli bez kompromisów

Fujifilm GFX100 II oferuje najnowszą, 102-megapikselową matrycę ”GFX 102MP CMOS II HS”, która pochwalić się może niemal dwukrotnie wyższą prędkością odczytu sygnału w porównaniu z obecnym modelem. To ma umożliwiać fotografowanie seryjne z wydajnością do 8 kl./s, a do tego mamy tu większy bufor. Matryca ma natywną czułość ISO 80 i jest wspierana najnowszym procesorem X-Processor 5 oraz układem stabilizacji o skuteczności do 8 EV. Jeśli to prawda, to może być pierwszy średni format, który sprawdzi się nie tylko w fotografii reportażowej np. na ślubie, ale nawet w niektórych rodzajach fotografii sportowej. Wow!