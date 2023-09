Infinix świętuje pierwsze urodziny w Polsce. Wjechały obniżki cen smartfonów

Infinix jest stosunkowo nową marką produkującą smartfony - od ponad 10 lat działa w wielu krajach na całym świecie (obecnie jest to 40). U nas firma dopiero raczkuje, ale patrząc na to, że ma tak mocnych konkurentów jak Samsunga, Xiaomi, Realme, czy innych producentów sprzedających propozycje ze średniej półki cenowej, to radzi sobie bardzo dobrze. Mnie osobiście zaskoczyło podejście do zestawu sprzedażowego w takim Infinixie Note 30 VIP, który jest dostarczany… z ładowarką bezprzewodową. Teraz można kupić inny model w promocji, a taką ładowarkę też dostaniemy w gratisie.