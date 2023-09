ChatGPT stał się potężny. Właśnie nauczył się nowych sztuczek

Warto zaznaczyć, że będzie można wybrać pięć opcji głosów (w języku angielskim), ale nie jest jasne, jak to będzie wyglądać w j. polskim. Drugą funkcję, "widzenie", można przyrównać do Obiektywu Google. Robisz zdjęcie, wysyłasz do ChatGPT, a czatbot zacznie zadawać pytania dotyczące obrazka i postara się odpowiedzieć - proces można wzbogacić o wbudowane narzędzie do rysowania w aplikacji.