Jestem dumnym posiadaczem zakazanej podróby The Last of Us

Kilka dni temu zdawałem wam raport z bezczelnej podróbki The Last of Us dla konsoli Nintendo Switch. Gra The Last Hope: Dead Zone Survival jest tak fatalna, że jako miłośnik cyfrowej kaszanki musiałem dodać ją do kolekcji. Było to doskonale wydane 5 złotych, zapewniające masę wysublimowanej zabawy na żenująco niskim poziomie.