Który z 5 modeli Kindle wybrać w 2023? Porównanie czytników e-booków od Amazonu

Na czytnikach Kindle można czytać treści z takich usług subskrypcyjnych jak Legimi i EmpikGO. Warto jednak pamiętać, że korzystanie z nich w praktyce nie jest tak wygodne, jak można by na to liczyć. Na szczęście pliki z cyfrowymi książkami, pobrane bezpłatnie z internetu lub kupione w e-księgarni, można wgrywać na tego typu urządzenia, zarówno ręcznie (po podłączeniu urządzenia do komputera za pomocą kabla), jak i przez chmurę (dzięki usłudze Send to Kindle).