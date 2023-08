Duży wyciek z bardzo popularnej aplikacji. Twoje dane dostępne za grosze

Skąd hakerzy zdobyli maile użytkowników Duolingo, które nie powinny być na widoku? Okazuje się, że to banalna luka w zabezpieczeniach. Wystarczyło w publicznie dostępnym API wpisać adres mailowy, aby sprawdzić, czy należy on do użytkownika Doulingo. A że wycieków nie brakowało, wystarczyło wykorzystać już ujawnione adresy, aby powiązać je z kontami użytkowników językowej aplikacji.