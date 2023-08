Chrome poprawi to, co ludzie olali. Nowa ważna funkcja w przeglądarce

"Połączenie nie jest szyfrowane" - to komunikat, który jeszcze parę lat temu znaleźlibyśmy, na co drugiej stronie w internecie, dziś pozostaje w zdecydowanej mniejszości. Według danych Google od 5 do 10 proc. wszystkich witryn internetowych nadal korzysta z właściwie przestarzałego protokołu HTTP, podczas gdy 90 proc. stron odbyło przesiadkę na protokół HTTPS.



Google od kilku lat zaciekle walczy by - pomimo faktu, że nie wszystkie połączenia są szyfrowane - sto procent ruchu w internecie odbywało się na stronach z protokołem HTTPS. W 2019 roku koncern zapowiedział, że Chrome przestanie wyświetlać zasoby HTTP, a w 2021 roku HTTPS stał się domyślnym protokołem, który przeglądarka dorzuci podczas autouzupełniania paska adresu. Teraz Chrome idzie o krok dalej, przerabiając adresy HTTP na HTTPS.