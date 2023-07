Nie ma lepszego miejsca na premierę nowego sezonu Fundacji niż Apple TV+. Chodzi o jakość

HDR10 wykorzystuje 10-bitowe kodowanie sygnału, co oznacza, że może przedstawić około 1 miliarda kolorów. Do tego dodaje statyczne metadane, które zawierają informacje o maksymalnej i minimalnej jasności obrazu dla całego materiału wideo. Te metadane są używane przez telewizor lub odtwarzacz do dostosowania obrazu do możliwości ekranu. Jednak HDR10 ma też pewne ograniczenia. Po pierwsze, statyczne metadane nie pozwalają na zmianę jasności i kontrastu dla poszczególnych scen lub klatek, co może prowadzić do utraty szczegółów lub nienaturalnego wyglądu obrazu. Po drugie, 10-bitowe kodowanie sygnału nie jest wystarczające do pełnego wykorzystania potencjału technologii HDR, która wymaga większej głębi kolorów i jasności.