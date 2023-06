WhatsApp stawia na prywatność. Nowe funkcje i wyciszanie połączeń od nieznanych numerów

WhatsApp to popularny komunikator tekstowy i głosowy, którego jedną z największych zalet jest oparcie tworzenia kont o numer telefonu użytkownika. Ma to jednak też minusy, bowiem jeżeli numer telefonu wpadnie w niepowołane ręce, to możemy spodziewać się, że nasz telefon zasypią tony wiadomości lub co gorsza - połączeń głosowych.



Meta zauważyła ten problem już w marcu, kiedy to do wersji beta komunikatora trafiła opcja wyciszania połączeń od nieznanych numerów. Teraz nowa funkcja trafia do oficjalnego wydania WhatsApp.