Oto nowa broń armii amerykańskiej, która ma zaskoczyć przeciwników

M10 Booker Combat Vehicle jest lekkim i mobilnym pojazdem wsparcia ogniowego, który ma zwiększyć siłę ognia i ochronę piechoty lekkiej i powietrznodesantowej. Co to oznacza? Chodziło o zbudowanie takiego pojazdu, który połączy niską masę, solidne opancerzenie i armatę zdolną do niszczenia innych pojazdów. To w zasadzie skrzyżowanie transportera opancerzonego z czołgiem.