Google utrudni ludziom życie. Nie zdziw się, gdy z telefonu znikną wszystkie kontakty

Czyli jeśli jakimś cudem wyłączymy synchronizację, to zobaczmy pustą listę kontaktów i nie odzyskamy ich, dopóki nie włączymy funkcji z powrotem. Jest to co najmniej niezrozumiała zmiana, bo dlaczego wyłączenie synchronizacji ma sprawiać, że tracimy dostęp do kontaktów, jeśli już co najmniej raz je zsynchronizowaliśmy?