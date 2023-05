Google przegra z open-source. Tak rzecze ekspert Google

To nie jest opinia autora Spider’s Web, a notatka, jaka wyciekła z firmy Google i której autentyczność została zweryfikowana przez dziennikarzy Bloomberga. Dokument został napisany przez osobę pełniącą stanowisko starszego inżyniera w Google. - Niemiłą prawdą jest to, że nie wygramy tego wyścigu zbrojeń, nie wygra go też OpenAI. Podczas gdy my się kłócimy, ktoś jeszcze po cichu nam urósł - pisze ów inżynier. Owym kimś innym ma być społeczność programistów tworzących oprogramowanie open-source.