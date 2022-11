Tak wygląda kurs survivalowy w Wojsku Polskim. Co można zjeść w lesie i jak uciec przeciwnikowi?

Same techniki survivalu klasycznego tylko w małej części są i mogą być wykorzystane przez ukrywającego się na tyłach wroga żołnierza lub pilota. Zadaniem żołnierza na tyłach wroga jest jak najszybsza ucieczka oraz powrót do własnych linii, dlatego nie może on np. palić wielkiego sygnalizacyjnego ogniska, jak to ma miejsce w klasycznym survivalu. Istotne jest tutaj skrytość działania i szybkość przemieszczania we właściwym kierunku. Tym właśnie różni się survival od sztuki SERE.