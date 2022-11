Izrael stworzył drony do walki w mieście. Są niezwykle szybkie i zabójcze

O nowej amunicji krążącej produkcji izraelskiej pisze serwis The Drive. Produkowane przez lbit Systems urządzenie oferuje przerażające wręcz możliwości w czasie walk w środowisku miejskim. Lanius to nowa amunicja krążąca przeznaczona do działań na krótkim dystansie, która może być odpalana zarówno z ręki jak i większego drona.