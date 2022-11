Strony internetowe w Polsce będą znikać. ABW dostanie uniwersalny wyłącznik

Projekt nowelizacji przygotowanej przez MSWiA nie przewiduje możliwości odwołania się od decyzji, a zgodnie z propozycjami, żądanie usunięcia treści dostanie nie ich autor, tylko hostingodawca. Co prawda od decyzji ABW możemy odwołać się do Sądu Administracyjnego, ale możemy tym niewiele wskórać. – "Do decyzji szefa ABW nie stosuje się Kodeksu postępowania administracyjnego. Oznacza to, że sąd administracyjny nie będzie miał możliwość jej podważyć. Sąd nie będzie mógł zweryfikować, czy to zagrożenie było realne, czy nie. Sąd pozna tylko datę żądania, formalne uzasadnienie i ta kontrola może się do tego sprowadzić" - wyjaśnił Klicki.