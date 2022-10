iPhone 15 dostanie przyciski, które się nie wciskają. Co to może oznaczać?

Ten pomysł jest już znany z touchpadów w MacBookach. Choć wydaje się, że one klikają, to jest to tylko złudzenie. Silniczek wibracji niezwykle wiarygodnie imituje klik, natomiast kiedy wyłączymy MacBooka, płytka dotykowa nie reaguje ani na nacisk, ani na dotyk. Jest niczym metalowa obudowa. Co to daje w MacBooku? Ano to, że w dosłownie każdym miejscu płytki jej opór pod palcem jest identyczny, a ponadto siłę oporu można regulować w ustawieniach.