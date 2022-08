Pudełko na buty, które poleci na Księżyc. Lunar IceCube będzie szukać wody

Zadaniem satelity będzie zbadanie procesu pochłaniania i uwalniania wody z regolitu pokrywającego powierzchnię Księżyca. Jakby nie patrzeć, znaleźć wodę na Księżycu to jedno, a opracować metody jej wydobycia i wykorzystania to zupełnie co innego. Zanim ludzie powrócą na Księżyc i zbudują tam załogową bazę naukową, problem ten trzeba będzie rozwiązać.