Gdy śnimy, podążamy za obrazami. Naukowcy rozwiązali zagadkę ruchów gałek ocznych w czasie snu

Według nowych badań przeprowadzonych przez naukowców z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Francisco, kiedy nasze oczy poruszają się podczas fazy REM, patrzymy na przedmioty znajdujące się w świecie marzeń sennych stworzonym przez nasz mózg. Odkrycie to rzuca światło nie tylko na to, jak śnimy, ale także na to, jak działa nasza wyobraźnia.