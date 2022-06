Dzień Cyrku Bez Zwierząt. Nie potrzeba cyrkowych wygłupów, by cierpiały ku naszej uciesze

Ich obojętność wobec cierpień zwierząt, do których sami swoją nieodpowiednią opieką doprowadzili, wyczerpuje podmiotowe znamiona przestępstwa z art. 35 ust. 1 ustawy o ochronie zwierząt. Popełnili to przestępstwo umyślnie i z zamiarem bezpośrednim. Zamiar oskarżonych odnosił się więc do czynności sprawczych: zmuszania zwierząt do czynności, które sprawiały im ból, utrzymywania ich w niewłaściwych warunkach bytowania, w pomieszczeniach uniemożliwiających im zachowanie naturalnej pozycji, utrzymywanie zwierząt bez odpowiedniego pokarmu lub wody przez okres wykraczający poza minimalne potrzeby właściwe dla gatunku.